حملات مكبرة لرفع المخلفات والإشغالات في الجيزة |شاهد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على الفيس بوك، استغاثة مقدمة من أهالي ترسا البلد بمركز ومدينة أبو النمرس لتضررهم من وجود طفح صرف صحي بشارع أولاد شعبان عبدالله.

وعلي الفور وجه اللواء أحمد راشد الأجهزة المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل المشكلة وشفط المياه وتم تمهيد الطريق ورفع المخلفات بمنطقة ترسا منيل شيحه بمركز ومدينة أبو النمرس.

كما تلقت محافظة الجيزة شكوي أحد المواطنين من المقيمين بشارع اللبيني والتي يتضرر من كثرة الاشغالات والتعديات الموجودة من خلال بعض المحال علي الطريق العام مما يؤثر علي الحركة المرورية .

وعلي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكوي المواطن المقدمة ، حيث قام الحي بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن رفع كافة التعديات والإشغالات الموجودة بنهر الطريق وتسير الحركة المرورية بالشارع .

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