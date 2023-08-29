36 طربة حشيش..السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بسداد المصاريف الجنائية لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

وبدأت أحداث القضية رقم 3491 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة للاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أنه عقب اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم الأول "إ.ال.س" مقيم محافظة جنوب سيناء، وبحوزته كمية من المواد المخدرة يرغب في بيعها، فطلب أحد الضباط التوجه إلي المتهم علي أنه عميل وعند الوصول إلى المكان المحدد شاهد المتهم الأول يرافقه المتهم الثاني ع.م.أ" مقيم محافظة المنوفية، وعرض المتهم الأول طربة لمخدر الحشيش داخل كيس.

وتمكنت القوة من ضبطهما وبفض محتويات الكيس عثر بداخله على 36 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وأقر بأن المتهم الثاني يقوم بمساعدته في الاتجار في المخدرات مقابل الحصول على مبلغ مالي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.