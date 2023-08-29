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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إشادة كبيرة بفيلم "عقيدة".. جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز السادس بمُسابقة العهد

صورة الفريق الفائز
صورة الفريق الفائز

فاز فيلم «عقيدة» بالمركز السادس، بعد مُنافسة مع قرابة 40 فيلم من أكثر من 13 جامعة على مستوى مصر، في فئة الأفلام والأعمال المرئية، بمُسابقة العهد، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي شارك في الحفل الختامي للمسابقة.
شهد الحفل الختامي الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، و الدكتورة هبة السمري، عميد كلية الإعلام جامعة النهضة، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية، والدكتورة آمال الغزاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة CIC، والدكتورة الأميرة سماح فرج، عميد كلية الإعلام بجامعة سيناء، والنائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بمُختلف محافظات الجمهورية.

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وقال زياد عمرو، خريج قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الإسكندرية ومُخرج فيلم «عقيدة»، إن المُشاركة في مُسابقة وطنية مثل مسابقة العهد هو شرف كبير لطلاب الإعلام في مُختلف الجامعات، مؤكدًا أن فيلمه قد مثل جامعة الإسكندرية في فئة الأفلام والأعمال المرئية، في المُسابقة، وفاز بالمركز السادس، بعد مٌنافسة قوية مع 40 فيلم أنتجهم طلاب كليات وأقسام الإعلام في جامعات مصر المُختلفة.

وأكد مُخرج الفيلم أن نجاج هذا الفيلم يرجع لأبطال القوات المُسلحة المصرية الحقيقين، في حرب أكتوبر 1973، مُضيفًا أنهم قاموا بالتسجيل مع 6 من أبطال الجيش المصري من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الصاعقة، متوجهًا بالشكر للمهندس هشام سعودي، نقيب المُهندسين، والمُهندس السيد حسن، عضو مجلس إدارة نادي المُهندسين؛ لحسن استضافتهم لفريق عمل الفيلم والمُشاركين فيه.

وأضاف "عمرو" أن «أبطال الفيلم هم أبطال المعارك الحقيقية ودونهم لما وجدت الأرض ولا القصص التي نرويها»، مشيرًا إلى أن درة تاج الفيلم، هو التسجيل مع والدة الشهيد النقيب عمر خالد، من أبطال قوات المدفعية، الذي استشهد في 2018، بالعملية الشاملة في سيناء، مؤكدًا أن قصة بطولته أعظم مما يتخيل أي شخص.

وأشار زياد عمرو إلى أن نجاح عناصر الفيلم مُجتمعه كانت سببًا في نجاحه، وأن زملاءه أحمد عبدالحميد، شروق طارق، حنان عاطف، ومحمود ياسر، قدموا جهدًا خالصًا ليخرج الفيلم بأفضل شكل مُمكن، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور طه نجم، رئيس قسم الإعلام، والدكتورة إيمان عبدالوارث، لدعمهم الدائم.

ومن الجدير بالذكر أن مسابقة العهد تأتي ضمن توصيات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني، من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي.

الاسكندرية أشرف صبحي أعضاء هيئة التدريس الحفل الختامي الدكتور أشرف صبحي الدكتورة حنان يوسف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الشباب والرياضة

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