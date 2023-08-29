إعلامية توجه رسالة شديدة اللهجة لصاحب واقعة تلاوة القرآن على العود

تهريج وعبث..

‏قالت الإعلامية بسمة وهبة أنها صدمت بعد مشاهدة شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بتلحين القرآن الكريم على آلة العود.

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، ‏خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن كل التعليقات على الفيديو بها حالة من الغضب الشديد لكنه كان رده وتبريره انه لم يفعل أي شيء مخالف وكان يقوم بتعليم بعض القراء كيفية تلاوة القرآن الكريم على المقامات المختلفة.

تهريج وكلام فاضي

‏وأضافت بسمة وهبة أن هذا نوع من أنواع التهريج وأين الخشوع في تلاوة القرآن وكل هذا عبث والقرآن الكريم له احترامه وجلاله ومكانته وهذا كلام فاضي ولا يليق.