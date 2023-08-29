سام مرسي على رأس التشكيل المثالي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي

تواجد المصري سام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون، في التشكيل المثالي لبطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم الماضي، عن رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

ويُصوت اللاعبون في مختلف الدوريات بإنجلترا، لاختيار التشكيل المثالي وأفضل لاعب في كل مسابقة، عن الموسم الماضي.

وحجز مرسي مقعدًا في التشكيل بناءً على أصوات اللاعبين في رابطة المحترفين، بعد دوره البارز في قيادة فريقه للتأهل لدوري الدرجة الأولى.

واستدعى البرتغالي روي فيتوريا، سام مرسي، لقائمة منتخب مصر، لمواجهة منتخبي إثيوبيا وتونس، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.