ما الفرق بين الروماتويد والحمى الروماتيزمية؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور مدحت عبد الحليم، استشاري الكلى، إن الروماتويد والحمى الروماتيزمية، هما حالتان طبيتان مختلفتان، على الرغم من وجود ارتباط بينهما.

وأوضح استشاري الكلى، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الفرق بينهما، والذي يتمثل فيما يلي:

التهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid Arthritis)

الطبيعة:

يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي مرضًا التهابيًا مزمنًا يؤثر على المفاصل.



الأعراض:

يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في ألم مفصلي مزمن، وتورم، وتيبس المفاصل، وتشوهها مع مرور الوقت.



الأسباب:

الأسباب غير معروفة تمامًا، ولكن يُعتقد أن تفاعل غير طبيعي في جهاز المناعة يؤدي إلى هجوم المفاصل والأنسجة المحيطة بها.



الحمى الروماتيزمية (Rheumatic Fever)

الطبيعة:

الحمى الروماتيزمية هي مضاعفة التهاب الحلق البكتيري غير المعالج، وهي حالة التهابية حادة تؤثر على القلب والمفاصل والأعضاء الأخرى.



الأعراض:

يمكن أن تشمل الحمى الروماتيزمية أعراضًا مثل الحمى المفاجئة، وألم وتورم المفاصل، وتشوش الكلام، وتغيرات في القلب مثل، اضطراب النظم القلبي، وهو خلل في ضربات القلب، وتحدث مشكلات النظم القلبي عندما لا تعمل الإشارات الكهربية التي تنسق نبضات القلب بشكل صحيح .



الأسباب:

تنتج الحمى الروماتيزمية، عن تفاعل المناعة للجسم مع العدوى البكتيرية، وبشكل خاص بكتيريا البنغو.



وعلى الرغم من الفروق بينهما، إلا أنه يوجد بعض الترابط بين التهاب المفاصل الروماتويدي والحمى الروماتيزمية، حيث يمكن أن يكون لديهما بعض العوامل المشتركة فيما يتعلق بمشاكل جهاز المناعة، ومع ذلك، فإنهما حالتان مستقلتان تمامًا، وتحتاجان إلى تشخيص وعلاج منفصلين.