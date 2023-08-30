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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أزمة النادي الأهلي في ضم مهاجم جديد بدأت تمثل "صدمة بالغة" لجماهير النادي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتوقع انضمام جوستافو سوزا خلال أيام.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كل ما يحدث على أرض الواقع حاليًا هو شغل وكلاء بتسريب أسماء لاعبين في خط الهجوم، ولكن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يتمسك بضم سوزا حتى الآن".

شبانة: الأهلي متمسك بضم سوزا حتى الآن.. ومحاولات لإقناع مدرب جيونبوك بالتخلي عنه

وأضاف: "الأهلي لديه لاعبون بدلاء جاهزون، وتم الاتفاق مع اللاعبين وأنديتهم، لكن كولر متمسك بضم سوزا، وما يعطل الصفقة هو رفض مدرب جيونبوك على رحيل اللاعب البرازيلي".

وواصل: "هناك محاولات مستمرة من جانب اللاعب البرازيلي مع المدير الفني لفريق جيونبوك من أجل إطلاق سراحه خلال الميركاتو الصيفي الجاري".

وزاد: "لا أحد يعرف سر تمسك كولر، بالتعاقد مع سوزا، وحتى الآن جميع الخيارات مفتوحة داخل النادي الأهلي، وكل ما يتردد حول الأرقام المالية هي تسريبات من الوكلاء، والأهلي لم يغلق أي باب حتى جاكسون موليكا، ومازالت المفاوضات مستمرة مع سوزا".

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