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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة «بن شرقي»

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك تستهدف التعاقد مع أشرف بن شرقي في حالة رفع الإيقاف من القيد، وسداد الغرامة المالية لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال “شبانة” عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك أحاديث حول تجديد عقد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فيما يتمسك أوسوريو بالإبقاء على الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح".

طلبات عواد من الزمالك 

وأضاف: "عواد يطالب بالحصول على راتبه السنوي الحالي مع الزمالك، والتغاضي عن نسبة المشاركة، خصوصا أن مركز حراسة المرمى من الوارد أن يجلس فيه اللاعب لفترات طويلة على مقاعد البدلاء".

وختم: "هناك كلام في الزمالك حتى الآن حول ضم صفقة أو صفقتين، ولكن هناك تحركات بالفعل لإنهاء أزمة الغرامة المالية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي".

الزمالك سبورتنج لشبونة بن شرقي أشرف بن شرقي شبانة

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بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة «بن شرقي»

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