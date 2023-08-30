محمد سلماوي يكشف تفاصيل مسرحية "الجنزير" ومحاربتها للفكر الإرهابي .. فيديو

قال الأديب الكبير محمد سلماوي، إن مسرحية "الجنزير"، كانت تصور عائلة مصرية وشخص منتمي لجماعة من الجماعات الإرهابية يقتحم بيتهم بطريقة ما ويأخذ الأسرة رهينة، مؤكدًا أن هذا كان فيه نوعًا من التنبئو وهوما حدث بعد ذلك حينما كانت مصر كلها رهينة في أيديهم عندما سيطروا على الحكم لعام.

وأضاف "سلماوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المثقفين عليهم دور لمواجهة الخطر لأننا كنا نعيب على الدولة أنها تحارب الإرهاب بالأمن فقط وعندما تحدث جريمة يتدخلوا أمنيا ويقبضوا على الناس ولكنها لا تواجه هذا الفكر المجرم وعلى المثقفين القيام بذلك.

وتابع، أن محاولة اغتيال محفوظ هي أول محاولة لاغتيال أديب، فمحاولة اغتيال فرج فودة، ومكرم محمد أحمد، تدخل في باب الاغتيالات الأدبية السياسية وفرج فودة كان خصمًا سياسيًا لهم ودخل معارك كثيرة وكون حزبًا سياسيًا و"مكرم"، كان له باعًا طويلًا في التصدي لفكرهم .

وأكد أن نجيب محفوظ، كان رجلًا مسالمًا ويمسك قلمه ويكتب روايات ولهذا شعر أن على الأدباء واجب أن يتصدوا لهذا الواقع، والدافع الثاني هو إحساس الكاتب بالتصدي لخطر ماثل أمامه يهدد البلد، والعنصر الثالث أنه شعر أنه لم يكتب أحد في الفكر الإرهابي، و لينين الرملي كتب عن الإرهاب في فيلم "الإرهابي".