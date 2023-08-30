عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأجل عيون الأهلي.. تفاصيل رفض كولر عرضًا مغريًا من السعودية

كولر
كولر

كشف دينو لامبرتي، وكيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تفاصيل رفضه عرضًا مغريًا من السعودية من أجل عيون القلعة الحمراء.

وقال وكيل كولر في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “بالفعل تلقينا عروضًا خلال الفترة الأخيرة بينها اثنان من السعودية أحدهما من فريق كان يرغب في ضمه قبل أن يأتي إلى الأهلي، والعرض الثاني كان جادًا وطلب توقيعنا خلال 48 ساعة وبمقابل مادي ضخم جدا جدًا جدًا ولكن كولر أصرّ على عرض الأهلي”.

تفاصيل رفض كولر عرضاً من السعودية 

وأضاف: “أنا أكثر من توجعت من رفض كولر العرض السعودي لأن الفارق المادي كان ضخمًا وأكبر بكثير جدًا من مفاوضات الأهلي وكان سيحصل على أحد أعلى الرواتب في السعودية”.

كولر وكيل كولر الأهلى السعودية دينو لامبرتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

ترشيحاتنا

حلمي عبدالباقي: صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود سيتم تحويله للتحقيق

ذروة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

لاعبة جمباز عن تقديمها عرضًا فرعونيًا في بطولة العالم: ردود الفعل مُبهرة |شاهد

خشية هجوم بمسيرات.. تعليق الرحلات الجوية بمطار فنوكوفو في موسكو

لأجل عيون الأهلي.. تفاصيل رفض كولر عرضًا مغريًا من السعودية

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ