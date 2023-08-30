لأجل عيون الأهلي.. تفاصيل رفض كولر عرضًا مغريًا من السعودية

كشف دينو لامبرتي، وكيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تفاصيل رفضه عرضًا مغريًا من السعودية من أجل عيون القلعة الحمراء.

وقال وكيل كولر في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “بالفعل تلقينا عروضًا خلال الفترة الأخيرة بينها اثنان من السعودية أحدهما من فريق كان يرغب في ضمه قبل أن يأتي إلى الأهلي، والعرض الثاني كان جادًا وطلب توقيعنا خلال 48 ساعة وبمقابل مادي ضخم جدا جدًا جدًا ولكن كولر أصرّ على عرض الأهلي”.

تفاصيل رفض كولر عرضاً من السعودية

وأضاف: “أنا أكثر من توجعت من رفض كولر العرض السعودي لأن الفارق المادي كان ضخمًا وأكبر بكثير جدًا من مفاوضات الأهلي وكان سيحصل على أحد أعلى الرواتب في السعودية”.