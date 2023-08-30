سمير فرج: البحر الأحمر يمر منه ثلث صادرات وواردات العالم

أكد الدكتور اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي أن السودان هي الأمن المباشر لمصر وشهد اليوم مجئ الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي السوادني بمصر وهذه هي المرة الأولى الذي خرج فيها البرهان منذ حرب السودان ١٥ أبريل هذا العام منذ بداية الأزمة، ذاهبا أمس إلى بورسودان ومنها إلى العلمين في مصر.

الفريق “برهان” قام بزيارة مصر أولا

وكشف فرج خلال لقائه بالاعلامي تامر أمين ببرنامج أخر النهار المذاع على فضائية النهار أن البرهان جاء مع وفد كبير وزير الخارجية ووزير المخابرات والمسئول عن دعم الصناعات الحربية وبدأ البرهان بزيادة مصر ثم يزور السعودية وأحد دول الخليج وجنوب أفريقيا ثم مالى.

وقال الخبير الإستراتيجي أن مصروالسوادن والسعودية الدول الثلاث اللذين يأمنون البحر الأحمر وهوالممر المائي التي تمرمنه ثلث صادرات وواردات العالم، لافتا إلى أن نهر النيل يربط بين مصر والسودان فهما دولة واحدة.



وأشار اللواء سمير فرج أن أي مشكلة تمر بها السوادن تؤثر سلبا على مصر، والسودان بها ٧ دول مجاورة.