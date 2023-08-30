احم نفسك من المخاطر.. الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أفضل أنواع الدهون حيث يستخدم في علاج عدد كبير جدا من الأمراض والمشكلات الصحية ولكن الاستخدام الخاطئ يحوله لمادة ضارة



ووفقا لما جاء في موقع "هيلث" نعرض لكم الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الزيتون





نصائح لاستهلاك زيت الزيتون

يمكن إضافة زيت الزيتون إلى عدد من الوصفات الحلوة والمالحة، وهو مناسب لطرق الطهي ذات الحرارة المنخفضة إلى المتوسطة، مثل القلي والخبز.

ضع في اعتبارك أن زيت الزيتون البكر، بما في ذلك زيت الزيتون البكر الممتاز، لديه نقطة دخان أقل من زيت الزيتون المكرر. تشير نقطة الدخان إلى درجة الحرارة التي يبدأ عندها الزيت في التدخين.

تتراوح نقطة دخان زيت الزيتون البكر الممتاز بين 350-410 درجة فهرنهايت، بينما يمكن أن تتراوح نقطة دخان زيت الزيتون المكرر من 390-470 درجة فهرنهايت، مما يجعل زيت الزيتون المكرر خيارًا أفضل للطهي على حرارة أعلى.

فيما يلي بعض الطرق السهلة لدمج المزيد من زيت الزيتون في نظامك الغذائي:

رش زيت الزيتون البكر الممتاز على الأطباق الجاهزة مثل المعكرونة والخضروات المحمصة

استخدمي زيت الزيتون لإعداد تتبيلة السلطة والحمص والبيستو في المنزل

رش زيت الزيتون على أطباق الفاكهة، مثل البطيخ والنعناع وسلطة الفيتا

استخدم زيت الزيتون بدلاً من الزبدة أو الزيت النباتي للطهي على حرارة منخفضة ومعتدلة

استخدمي زيت الزيتون في صنع المخبوزات مثل الكعك والخبز

اخلطي زيت الزيتون والثوم المفروم والملح والفلفل لتسهيل عملية غمس الخبز الطازج

هناك العديد من الطرق الأخرى لاستخدام زيت الزيتون في مطبخك، لذلك لا تخف من تجربة هذا الدهن متعدد الاستخدامات.

حاول استبدال الدهون المختلفة، مثل الزبدة والزيت النباتي، بزيت الزيتون في وصفاتك المفضلة، واحتفظ بزيت الزيتون عالي الجودة في مخزنك حتى يكون لديك دائمًا خيار صحي من الدهون لإعداد وجبات لذيذة

