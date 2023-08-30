رسائل توعوية وتثقيفية|القومي للمرأة: نجاح ملحوظ لحملة بلدي أمانة في رأس غارب

في سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وتطوير آفاق التنمية المستدامة، نجح المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر في تنفيذ الأيام الثلاثة الأخيرة من حملته الهامة "بلدي أمانة"، بمدينة رأس غارب، حيث شهدت هذه الفعاليات نجاحًا كبيرًا وإشراكاً فعّالًا للمجتمع المحلي.

استهدفت فعاليات الحملة في هذا اليوم الثالث 1775 من السيدات والرجال والأطفال بمشاركة 5 من الرائدات والمتطوعات من فرع المجلس. تم تنفيذ 425 زيارة توعية وتفاعل مباشر مع المجتمع المحلي، بهدف تسليط الضوء على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الوعي بدور المشروعات القومية الكبرى.

تعد هذه الحملة جزءًا من استراتيجية المجلس لتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ورفع مستوى الوعي بالتحديات التي يمكن أن يواجهها المجتمع في ظل الظروف العالمية المعقدة. ومن خلال توجيه الرسائل التوعوية والتثقيفية، يهدف المجلس إلى تعزيز الدور الفاعل للمواطنات والمواطنين في تحقيق التغيير والتطور الإيجابي.

من جانبها، أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على أهمية مثل هذه الحملات في توجيه الرسائل الرئيسية للمجتمع وتحفيز التفاعل والتعاون بين جميع الشرائح الاجتماعية. وأضافت أن هذه الخطوة تجسد التزام المجلس بتعزيز الوعي والمشاركة الفعّالة للمجتمع في مسيرة التنمية.

في ختام الفعاليات، يظهر النجاح الكبير الذي حققته هذه الحملة في تحقيق أهدافها المستهدفة من خلال تفاعل السكان المحليين واستجابتهم الإيجابية للمواضيع المطروحة.. وتستمر المبادرات المماثلة في تعزيز التواصل والتثقيف في المجتمع، مع التركيز على الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة.