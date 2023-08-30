عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسائل توعوية وتثقيفية|القومي للمرأة: نجاح ملحوظ لحملة بلدي أمانة في رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 في سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وتطوير آفاق التنمية المستدامة، نجح المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر في تنفيذ الأيام الثلاثة الأخيرة من حملته الهامة "بلدي أمانة"، بمدينة رأس غارب، حيث شهدت هذه الفعاليات نجاحًا كبيرًا وإشراكاً فعّالًا للمجتمع المحلي.

استهدفت فعاليات الحملة في هذا اليوم الثالث 1775 من السيدات والرجال والأطفال بمشاركة 5 من الرائدات والمتطوعات من فرع المجلس. تم تنفيذ 425 زيارة توعية وتفاعل مباشر مع المجتمع المحلي، بهدف تسليط الضوء على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الوعي بدور المشروعات القومية الكبرى.

تعد هذه الحملة جزءًا من استراتيجية المجلس لتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ورفع مستوى الوعي بالتحديات التي يمكن أن يواجهها المجتمع في ظل الظروف العالمية المعقدة. ومن خلال توجيه الرسائل التوعوية والتثقيفية، يهدف المجلس إلى تعزيز الدور الفاعل للمواطنات والمواطنين في تحقيق التغيير والتطور الإيجابي.

من جانبها، أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على أهمية مثل هذه الحملات في توجيه الرسائل الرئيسية للمجتمع وتحفيز التفاعل والتعاون بين جميع الشرائح الاجتماعية. وأضافت أن هذه الخطوة تجسد التزام المجلس بتعزيز الوعي والمشاركة الفعّالة للمجتمع في مسيرة التنمية.

في ختام الفعاليات، يظهر النجاح الكبير الذي حققته هذه الحملة في تحقيق أهدافها المستهدفة من خلال تفاعل السكان المحليين واستجابتهم الإيجابية للمواضيع المطروحة.. وتستمر المبادرات المماثلة في تعزيز التواصل والتثقيف في المجتمع، مع التركيز على الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة.

المجلس القومى للمرأة حملة بلدي أمانة تنمية مستدامة توعية مشاركة مجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

احذروا| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

لمستقبل مشرق ينبض بالتطور|حملة بلدي أمانة تصل سفاجا وتستهدف أكثر من 3300 مواطن

الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تستعرض خطة هدم مباني استاد الغردقة الآيلة للسقوط

بتوجيهات محافظ البحر الأحمر.. استمرار جهود مكافحة الحشرات والأمراض في مدينة القصير

ورش طباعة وتحريك عرائس ضمن مبادرة «ثقافتنا فى أجازتنا» بالبحر الأحمر

وكيل صحة البحر الأحمر يدعو لتطوير منشآت الرعاية وتحسين الخدمات

رئيس حي شمال يشرف على أعمال النظافة بحفر الباطن

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 26 رحلة طيران أوروبية سياحية في يوم واحد

استمرار حملة "بلدي أمانة" في مدينة رأس غارب

ترشيحاتنا

تطورات حالة نجمي الأهلي بعد إصابة الرباط الصليبي| تفاصيل

تعليق فرنسا بشأن الاستيلاء على السلطة في الجابون

كواليس أزمة الأهلي بسبب وديات المنتخب| تفاصيل

الصحة تنفي إغلاق مستشفي بولاق وتكشف تفاصيل خطة التطوير

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة القوات المسلحة

بلا استسلام| اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح بخطوة جديدة.. هل سيغادر ليفربول؟ (تفاصيل)

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة القوات المسلحة

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ