التنمية المحلية تنشر وسائل التواصل معها لتقديم الشكاوى إلى الوزارة.. تفاصيل

حددت وزارة التنمية المحلية طرقًا للتواصل مع المواطنين لتلقي شكواهم وحلها في أسرع وقت، مستخدمة أحدث وسائل التواصل مع المواطنين.

وتتلقى الوزارة شكاوى المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عبر 5 وسائل، وهي الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected] و فاكس رقم 33374892.



وتتلقي الوزارة شكاوي حول الإشغالات والتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة والقمامة والفساد الإداري إضافة الي مشاكل القري ضمن مبادرة حياة كريمة.

ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين تقديم شكواهم عن طريق مبادرة صوتك مسموع، لضمان سرعة الاستجابة وحل المشاكل.



وشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، مؤكدا أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين .

و شدد وزير التنمية المحلية على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين ، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة ، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.