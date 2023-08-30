مصرع شاب خلال عمله بورشة ميكانيكا في الشرقية

لقي شخص مصرعه بعدما سقط عليه إطار سيارة خلال عمله بورشة ميكانيكا بقرية شلشلمون دائرة مركز منيا القمح وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح باستقبال "محمود م ب" 13 سنة مقيم شلشلمون دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوط إطار سيارة عليه خلال عمله بورشة ميكانيكا بقرية شلشلمون دائرة مركز منيا القمح وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.