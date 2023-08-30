عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشكلة كبيرة|أول تعليق من الاتحاد الأوروبي عقب الاستيلاء على السلطة في الجابون

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال منسق الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيبحث التطورات الجارية في الجابون.

وأضاف بوريل تعليقًا على استيلاء الجيش الجابوني على السلطة في البلاد، أن ما يحدث في غرب إفريقيا مشكلة كبيرة لـ أوروبا.

وأشار بوريل إلى أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيبحثون تداعيات الانقلاب في الجابون. 

وشدد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أن وقوع انقلاب عسكري في الجابون سيفضي لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

ويعتبر الانقلاب العسكري في الجابون هو الانقلاب الـ 7 في دول غرب أفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويأتي في أعقاب انقلاب في النيجر الشهر الماضي. 

وتعتبر الجابون هي إحدى الدول الأصغر في منظمة أوبك، حيث تنتج حوالي 200 ألف برميل يوميا بحسب بلومبرج.

كما أن الجابون دولة غنية بالنفط وثروات أخرى مثل الخشب، وتقول المعارضة إن الفساد يحول دون الاستفادة منها لأجل إحداث تنمية في البلاد التي لا يتجاوز عدد سكانها 2.3 مليون.

ووصل النتائج المحلي الخام في الجابون إلى 21 مليار دولار سنة 2022، في حين تظهر الأرقام أن ثلث السكان يعانون الفقر.

بيان عاجل من السفارة الروسية في الجابون بعد استيلاء الجيش على السلطة

بعد استيلاء عسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟

الاتحاد الأوروبي الجابون جوزيب بوريل إفريقيا اوروبا وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي النيجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

احذروا| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من السفارة الروسية في الجابون بعد استيلاء الجيش على السلطة

بعد استيلاء عسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟

بعد الاستيلاء على السلطة.. دعوة عاجلة من قادة التمرد في الجابون

شاهد| فيديو يكشف ما حدث في الجابون صباح اليوم؟

على خطى النيجر.. عسكريون في الجابون يستولون على السلطة ويغلقون حدود البلاد

ترشيحاتنا

تطورات حالة نجمي الأهلي بعد إصابة الرباط الصليبي| تفاصيل

تعليق فرنسا بشأن الاستيلاء على السلطة في الجابون

كواليس أزمة الأهلي بسبب وديات المنتخب| تفاصيل

الصحة تنفي إغلاق مستشفي بولاق وتكشف تفاصيل خطة التطوير

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة القوات المسلحة

بلا استسلام| اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح بخطوة جديدة.. هل سيغادر ليفربول؟ (تفاصيل)

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة القوات المسلحة

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ