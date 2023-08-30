عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتراب تنفيذ خط إنتاج جديد لمصنع جالاكسي للكيماويات لتوفير المواد الخام| تفاصيل

خلال الجولة
خلال الجولة

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، ومحمد عبدالله شهبور، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة والاستثمار بالسويس، بزيارة ميدانية لمصنع جالاكسي للكيماويات بالمنطقة الحرة بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة بعتاقة، يرافقهم  ممثلو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسويس، وذلك في إطار العمل على تذليل أي  عقبات أو معوقات تؤثر على الاستثمارات بالمدن الجديدة وضرورة دعم المصانع والشركات.

وخلال الزيارة، استمعت المهندسة أسماء مخلوف، لشرح وافٍ من مسئولي الشركة حول اقتراب تنفيذ خط انتاج جديد سيوفر المواد الخام بدلاً من استيرادها من الخارج مرحلياً، وأشادت بتفرد الشركة وسبقها في مجال المشاركة المجتمعية،  فضلاً عن امدادها لمختلف الصناعات بمواد وسيطة وفرت وستوفر كما كبيرا من النقد الأجنبي، حيث سيتم مراجعة شركة توزيع الكهرباء بالسويس وجهاز شئون البيئة بالسويس لمتابعة الموضوعات المتعلقة بشركة جالاكسي لديهم.

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز "15 مايو" لمتابعة سير العمل بالمدينة

حملات مكثفة على وحدات الإسكان الاجتماعي لإزالة المخالفات بمدينة 15 مايو



يُذكر أن شركة جالاكسي استثمار هندي على أرض مصرية يعمل  منذ 10 سنوات على مساحة  56 ألف م٢، وتنتج 164 ألف طن سنوياً برأس مال سوقي تضاعف من ٥٠ مليون دولار في بدء التشغيل إلى ١٠٠ مليون دولار حالياً من المنتجات الوسيطة من خلال كادر بشري حوالي ٥٥٠ فردا في مختلف التخصصات أغلبهم من أبناء محافظة السويس، ويعتمد المصنع علي مواد خام يستوردها من الخارج بنسبة ٨٠٪ و٢٠٪ فقط منتج محلي فيما يقوم بتصدير منتجاته المتميزة إلى أكثر من ٩٢ دولة علي مستوي العالم ما بين أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والصين بنسبة ٨٠٪ من الانتاج ويدعم السوق المحلي بنسبة ٢٠٪  .

وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة، وذلك بطول ٤٥٠٠ متر، والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس/العين السخنة والطريق الدائري .

وتابعت رئيس الجهاز أعمال تركيب مواسير المياه للخط والتي وصلت نسبة الإنجاز به إلى ٧٠٪،؜ حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بالكامل وطبقة الإحلال وجارٍ إنهاء تركيب ٣,٥ كم من إجمالي ٤,٥ كم.

وفي سياق متصل، أكدت رئيس جهاز السويس الجديدة،  ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد وبالمواصفات المحددة لما يمثله خط مياه الـ٩٠٠مم من مصدر حيوي لمياه الشرب للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.
 

مدينة السويس الجديدة اخبار مصر وزارة الإسكان والمرافق الاستثمارات بالمدن الجديدة Finance Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

احذروا| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: رشيد الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع ومتنفس سياحي بالبحيرة وكفر الشيخ

ترشيحاتنا

تطورات حالة نجمي الأهلي بعد إصابة الرباط الصليبي| تفاصيل

تعليق فرنسا بشأن الاستيلاء على السلطة في الجابون

كواليس أزمة الأهلي بسبب وديات المنتخب| تفاصيل

الصحة تنفي إغلاق مستشفي بولاق وتكشف تفاصيل خطة التطوير

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة القوات المسلحة

بلا استسلام| اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح بخطوة جديدة.. هل سيغادر ليفربول؟ (تفاصيل)

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة القوات المسلحة

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ