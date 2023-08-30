تعليق فرنسا بشأن الاستيلاء على السلطة في الجابون

قالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، إن باريس تابع الموقف في الجابون عن كثب بعد إعلان عسكريين سيطرتهم على السلطة في البلاد، وجاء ذلك أثناء إلقائها خطاب في مؤتمر السفراء الفرنسيين.

وعلى جانب آخر، قال منسق الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيبحث التطورات الجارية في الجابون.

وأضاف بوريل تعليقًا على استيلاء الجيش الجابوني على السلطة في البلاد، أن ما يحدث في غرب إفريقيا مشكلة كبيرة لـ أوروبا.

وأشار بوريل إلى أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيبحثون تداعيات الانقلاب في الجابون.

وشدد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أن وقوع انقلاب عسكري في الجابون سيفضي لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

ويعتبر الانقلاب العسكري في الجابون هو الانقلاب الـ 7 في دول غرب أفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويأتي في أعقاب انقلاب في النيجر الشهر الماضي.