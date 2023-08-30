عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز تخاطب أسيوط

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للأنشطة الجامعية - إدارة قادرون باختلاف، تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب علي مستوي المحافظات ، والتي تم تجهيزها ضمن برنامج " جسور الأمل" ، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية .

وشملت السلسلة مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط ، و تقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم ️جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم  بالإضافة إلي برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي .

وتقدم الخدمات مجانا ، أما مواعيد العمل من يوم الأحد إلى يوم  الخميس من كل أسبوع ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

الإدارة العامة لل الإدارة المركزية الإدارة العامة إدارة المركز الري الشباب والرياض الشباب والرياضة المشاكل السلوكية بمحافظة أسيوط برنامج جسور برنامج جسور الأمل تعديل السلوك تطوير المهارات ذوي القدرات والهمم زارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

احذروا| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

ترشيحاتنا

وزير التموين: زيادة ضخ السجائر حل الأزمة.. والرقابة الباطشة تربك السوق| خاص

وزير الرياضة يستقبل بعثة الخماسي الحديث بعد المشاركة في بطولة العالم

الإسكان تشارك بالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها في تحلية المياه

مع زيارة وزيرة التجارة الأمريكية.. بكين تأمل في تحسين العلاقات الثنائية مع واشنطن

خشية إطلاق صواريخ.. إسرائيل تبني جدارا جديدا على حدود غزة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع كراتشي جنوب باكستان.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

بلا استسلام| اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح بخطوة جديدة.. هل سيغادر ليفربول؟ (تفاصيل)

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ