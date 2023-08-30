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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| عسكريون يستولون على السلطة بالجابون.. وهجوم يشعل النيران بالطائرات في روسيا

صدى البلد

عسكريون يستولون على السلطة في الجابون عقب فوز “بونجو” بالانتخابات

طقس الأربعاء.. سماء غائمة وسحب ممطرة

هجوم يُشعل النيران في طائرات عسكرية روسية بمطار بسكوف

الاتحاد الأوروبي: أزمة الجابون تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة

اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، بعدة أحداث عالمية ومحلية.

قالت صحيفة عكاظ أن ظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فقد تم سماع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

الجيش الجابوني رفض نتائج الانتخابات

ونقلت وكالة الانباء العالمية عن ضباط الجيش الجابوني، قولهم، إن “الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون، فوز الرئيس، علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات.

 

ونقلت صحيفة الرياض السعودية أن أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات ومدن المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج و مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن الهيئة المعنية بالنقل الجوي في روسيا، أعلنت، اليوم الأربعاء، إغلاق مطار بسكوف في غرب روسيا أمام الرحلات المدنية، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن "ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب ثالث في هجوم على العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء، فيما سقط حطام أهداف دمرتها الدفاعات الجوية على عدد من المباني".

وأضاف على تطبيق تيليجرام أن "السلطات عثرت على الجثتين في مبنى غير سكني وأن الثالث أصيب بشظايا زجاج".

وأفاد كليتشكو باشتعال النار في عدة مبان، ولم يوضح ما إذا كان الحطام من صواريخ أو طائرات مسيرة.

 

ونقلت نفس الصحيفة أن قال منسق الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيبحث التطورات الجارية في الجابون.

وأضاف بوريل تعليقًا على استيلاء الجيش الجابوني على السلطة في البلاد، أن ما يحدث في غرب إفريقيا مشكلة كبيرة لـ أوروبا.

وأشار بوريل إلى أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيبحثون تداعيات الاستيلاء على السلطة في الجابون. 

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