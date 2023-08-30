رسالة ودية من بوتين لنظيره البيلاروسي في عيد ميلاده

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد ميلاده الـ69.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء في برقية تهنئة وجهها بوتين للوكاشينكو وتم نشرها في موقع الكرملين: "السيد ألكسندر جريجريفيتش المحترم، أهنئك بصدق بمناسبة عيد ميلادك".

وتابع: "كنتم تعملون على مدى سنوات طويلة بلا أي كلل من أجل مصلحة الشعب البيلاروسي الشقيق، وتنتهجون خطا ثابتا يهدف إلى التنمية الشاملة للعلاقات الودية بين بلدينا. إنني أقدر بصدق التفاهم المتبادل القائم بيننا".

وأضاف بوتين: "أنا متأكد من أننا سنتمكن من خلال الجهود المشتركة من التغلب على أي صعوبات وضمان مواصلة توسيع التعاون الروسي البيلاروسي متعدد الأوجه، بما في ذلك في إطار الدولة الاتحادية".

وتمنى الرئيس بوتين لنظيره البيلاروسي الصحة والسعادة والرفاهية والنجاح في منصبه.