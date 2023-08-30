عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 63 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 63 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية، نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

 

مصرع سائق وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بالعدوة شمال المنيا

جامعة المنيا: 10 سبتمبر بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد و1000 جنيه مكافأة للعاملين

واستعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 63 مخالفة، منها 53 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين “إنتاج خبز ناقص الوزن – غير مطابق للمواصفات – توقف بدون عذر -عدم وجود سجلات”، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر المقرر- مجهولة المصدر- تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة، عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

حملات تفتيشية حماية المستهلك ضبط الاسواق مخالفة تموينية مديرية التموين بالمنيا مجهولة المصدر غير مطابق للمواصفات خبز ناقص الوزن المواد الغذائية المخابز البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

انقذوا الاتحاد!.. محمد صلاح يتسبب في تهكير موقع الدوري السعودي| تحذير أخير

ترشيحاتنا

غزة تقرر إعادة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

هل عدم الخشوع في الصلاة يتطلب إعادتها.. اعرف الموقف الشرعي

انتبه.. كتابة اسم الأم بشهادة ميلاد الطفل يغرّمك 200 جنيه في هذه الحالة

منتدى شباب العالم يختتم ورشة عمل حول مبادرتي التعلم والتطوع

مصرع شخصين وإصابة 31 في حادث تصادم أتوبيسين على الأوسطي بالجيزة

أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا.. مصر تؤمن احتياجاتها من المواد البترولية بخطة محكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

فيديو

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ