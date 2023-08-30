مصرع سائق وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بالعدوة شمال المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا حادث انقلاب سيارة نقل محمله بالطوب مما أسفر عن مصرع السائق وإصابة اثنين أخرين تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الحجري، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوه، نتيجة اختلال عجلة القيادة مما تسبب الحادث في مصرع رشاد. ع. أ 22 سنه سائق مقيم ببني سويف وأصابة اثنين آخرين من التباعين.

تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

