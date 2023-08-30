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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللي عايز حاجة يعملها لنفسه.. كواليس جريمة الفوطة بمنزل الزوجية في الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في قيام سائق بإنهاء حياة زوجته الثلاثينية خنقا مستخدما فوطة بمنطقة أوسيم شمال الجيزة، وذلك إثر خلافات زوجية بينهما.

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زوج ينهي حياة زوجته في أوسيم.. تفاصيل

وصرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان السيدة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وحبس زوجها على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت تحريات المباحث في الجيزة حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع جريمة قتل في منطقة أوسيم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان ربة منزل بالغة من العمر 38 عاما، ترتدي كامل ملابسها وبجوارها فوطة.

وتبين من الفحص والكشف الطبي الذي أشرف عليه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، في الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها،  سائق بالغ من العمر 40 عاما، قام بإنهاء حياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث شمال الجيزة، نشوب مشاجرة بين الزوج المتهم وزوجته المجني عليها بسبب خلافات على تحضير وجبة العشاء، حيث رفضت الزوجة تحضيرها، فقام الزوج بخنقها مستخدما فوطة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن الجيزة برئاسة المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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