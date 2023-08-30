حركة ترقيات وتعيينات لقيادات مديرية الصحة بالغربية من الكوادر الشابة

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، توجيهات العاجلة إلى مساعديه باعتماد حركة ترقيات وتعيينات جديدة بمديرية الصحة بطنطا، ضمن الاعتماد على الكوادر الشابة، والتي كان لها باع كبير في مواجهه أزمة كورونا على مستوى مستشفيات الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.



وجاءت حركات التجديد والترقية لكل من الدكتور أسامة بلبل وكيلا لوزارة الصحة بالغربية، والدكتور محمد عينر، مدير مستشفى الحميات، وكيلا لمديرية الصحة، والدكتور أحمد الفقي مديرا للطب الوقائي، والدكتور أحمد القصبي مديرا لإدارة الكلى، وترشيحات أخرى بالشئون الإدارية ومعاونين حفاظا على حسن انتظام وسير العمل.



جدير بالذكر أن حملات مديرية الصحة بالغربية نجحت في إغلاق 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، ما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ما يؤدى إلى إنتشار العدوي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.