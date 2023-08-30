عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة ترقيات وتعيينات لقيادات مديرية الصحة بالغربية من الكوادر الشابة

مديرية الصحة بالغربية
مديرية الصحة بالغربية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، توجيهات العاجلة إلى مساعديه باعتماد حركة ترقيات وتعيينات جديدة بمديرية الصحة بطنطا، ضمن الاعتماد على الكوادر الشابة، والتي كان لها باع كبير في مواجهه أزمة كورونا على مستوى مستشفيات الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا


وجاءت حركات التجديد والترقية لكل من الدكتور أسامة بلبل وكيلا لوزارة الصحة بالغربية، والدكتور محمد عينر، مدير مستشفى الحميات، وكيلا لمديرية الصحة، والدكتور أحمد الفقي مديرا للطب الوقائي، والدكتور أحمد القصبي مديرا لإدارة الكلى، وترشيحات أخرى بالشئون الإدارية ومعاونين حفاظا على حسن انتظام وسير العمل.

«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظفين اثنين بمديرية الصحة في الغربية


جدير بالذكر أن حملات مديرية الصحة بالغربية نجحت في إغلاق 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، ما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ما يؤدى إلى إنتشار العدوي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الصحة بالغربية بدون ترخيص تعيينات جديدة حركة خالد عبد الغفار وزير الصحة دكتور طارق رحمى طارق رحمي محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

انقذوا الاتحاد!.. محمد صلاح يتسبب في تهكير موقع الدوري السعودي| تحذير أخير

موضوعات متعلقة

محمود ذكي: استحداث الهندسة الكيميائية والتخطيط العمراني بجامعة طنطا لمواكبة سوق العمل

ترشيحاتنا

غزة تقرر إعادة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

هل عدم الخشوع في الصلاة يتطلب إعادتها.. اعرف الموقف الشرعي

انتبه.. كتابة اسم الأم بشهادة ميلاد الطفل يغرّمك 200 جنيه في هذه الحالة

منتدى شباب العالم يختتم ورشة عمل حول مبادرتي التعلم والتطوع

مصرع شخصين وإصابة 31 في حادث تصادم أتوبيسين على الأوسطي بالجيزة

أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا.. مصر تؤمن احتياجاتها من المواد البترولية بخطة محكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

فيديو

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ