تركيب ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء أعلى مباني مشروعات "حياة كريمة" بالعدوة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا، عن تركيب ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء أعلى مباني المشروعات المنفذة بقرية صفانية، وذلك لتحقيق التكامل بين أهداف المبادرة الرئاسية والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية والتزاماً بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة" وتوصيل المرافق اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جهته، تابع أحمد خلف رئيس مركز العدوة، أعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية فوق أسطح مباني مشروعات "حياة كريمة" بقرية صفانية حيث شملت الأعمال (مجمع خدمات صفانية - مجمع زراعي صفانية - مدرسة صفانية الابتدائية)، لافتاً إلى أن الأعمال تتم وفقاً للمعايير الفنية والضوابط المتبعة مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة.

وفى سياق متصل، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية جريس لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات.

وأكد تسخير كافة الإمكانات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وأضاف رئيس المركز أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في تلك القرى.