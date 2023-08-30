عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أعداد الأطفال المضطرين إلى النوم في شوارع فرنسا | تفاصيل

ارتفاع أعداد الأطفال
ارتفاع أعداد الأطفال الذين يضطرون إلى النوم في شوارع فرنسا

أظهر تقرير نشرته صحيفة "لوفيجارو"، اليوم الأربعاء، تنامي القلق من ظاهرة ارتفاع أعداد الأطفال الذين يضطرون إلى النوم في شوارع فرنسا.

وقالت الصحيفة، إن نحو ألفي طفل أجبروا على النوم في الشوارع؛ بسبب عدم توفر أماكن إقامة مناسبة أو متاحة في حالات الطوارئ، وفقًا لمقياس اتحاد الجهات المتضامنة (FAS) واليونيسيف في فرنسا.

ونقلت الصحيفة عن ممثلة وكالة الأمم المتحدة في فرنسا، أديلين حزان قولها، إن 3735 فردًا من أفراد الأسر الذين اتصلوا برقم الطوارئ لم يتم استيعابهم في يومي 21 و22 أغسطس الجاري، بسبب عدم توفر الأماكن المتاحة أو المناسبة.

وأوضحت أديلين حزان، أن من بين المتصلين 1990 طفلًا، 480 منهم دون سن الثالثة.

وأشارت حزان إلى أن نحو 80 % من الأطفال البالغ عددهم 1990 ناموا بالفعل في الشارع في اليوم السابق لطلبهم.

بحسب منظمة اليونيسيف الفرنسية ومنظمة (FAS)، فإن زيادة بالطلبات على مدار عام بلغت أكثر من 20 %.

وتصر المنظمتان على أن مقياسهما لا يأخذ في الاعتبار أولئك الذين توقفوا عن الاتصال بالرقم 115، أو الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو في أماكن القرفصاء أو القُصّر غير المصحوبين بذويهم، بحسب الصحيفة.

وتقول المنظمتان "إننا نشهد حركة مزدوجة، تتمثل في زيادة كبيرة في احتياجات الإقامة بسبب السياق الاقتصادي والقضايا الجيوسياسية، ورغبة السلطة التنفيذية في تقليل عدد أماكن الإقامة".

واستعرضت الصحيفة قصة المراهق مكسيم الذي انضم إلى صالة الألعاب الرياضية مع والدته وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات وشقيقته البالغة من العمر 6 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مكسيم قوله: " تحت الخيمة، كانت السماء تمطر، وكانت هناك فئران في الليل، وكان الأمر معقدًا. كنت متعبًا وجائعًا ولم يكن من السهل التركيز في أي شيء".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم منظمة "لا يوجد مأوى أبدًا" جولييت مورتن، إن أصعب شيء بالنسبة لهم هو عدم اليقين الدائم، وعدم معرفة أين سيكونون بعد غد.

وأوضحت أن عدد اضطرابات القلق والاكتئاب، والضيق وعدم القدرة على التعلم بشكل صحيح أو اللعب بشكل صحيح، هائل للغاية بين الأطفال المشردين.

وطالبت منظمة اليونيسيف في فرنسا ومنظمة (FAS)، بتعديل قانون المالية لعام 2023 الذي ينص على "الحفاظ على الأقل على قدرة استيعاب 205 آلاف مكان بهدف الوصول إلى "صفر أطفال في الشارع"، وزيادة في عدد الأماكن العام المقبل.

وأكد الوزير المنتدب للإسكان باتريس فيرغريتي، أن احتمال زيادة أماكن الإقامة في حالات الطوارئ تم دمجه على مستوى الدولة، لافتًا إلى وجود مناقشات حول الوسائل المالية لتحقيق ذلك"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

ترشيحاتنا

مد اتفاقية الحكومة مع شركة تيراداتا

المبلغ كبير | الزمالك يصدم جماهيره بشأن إيقاف القيد

الوزراء يعتمد دراسة التصرف بنظام حق الانتفاع لأرض في سيناء

الحبس والغرامة .. عقوبات رادعة تنتظر تالي القرآن على العود

هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي .. الإفتاء تجيب

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فيديو

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

محاولة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح | ماذا سيحدث؟

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ