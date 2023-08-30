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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يستعد لاستيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي

الغاز الروسي
الغاز الروسي

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأن الدول الأوروبية، على الرغم من رغبة الاتحاد الأوروبي في التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، تخطط لاستيراد كميات قياسية من الوقود من روسيا في عام 2023.

 

وأوضحت “فايننشال تايمز”، نقلاً عن بيانات من المنظمة الدولية جلوبال ويتنس، أنه “في غضون سبعة أشهر، أصبحت بلجيكا وإسبانيا ثاني مشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين.”

وأشارت إلى أن واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

 

وقال جوناثان نورونها جانت، المتحدث باسم منظمة “جلوبال ويتنس”: "من المثير للصدمة أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت قصارى جهدها للابتعاد عن الغاز الأحفوري الروسي عبر خطوط الأنابيب فقط لاستبداله بما يعادله".

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا في الفترة من يناير إلى يوليو انخفض بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

روسيا الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال

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