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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار حاسم من الدفاع الإسبانية بعد أحداث النيجر والجابون

الجابون
الجابون

أعلنت وزيرة الدفاع الأسبانية، مارجريتا روبلز، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقيم عمل مهمة حفظ السلام في إفريقيا بعد الأحداث في النيجر والجابون.

ومنذ قليل، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن إيطاليا تعمل على إيجاد حلول دبلوماسية في النيجر والجابون، وذلك بالتنسيق مع الشركاء.

وحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الإيطالية، أشار تاجاني إلى أن إيطاليا تواصل جهودها للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، وأيضا للأزمة الأحدث في الجابون، كما تعمل بالتنسيق الوثيق مع شركائها.

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وأضاف: "من المهم بشكل أساسي أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة الهدف الكاملة في السعي لتحقيق نتيجة سلمية تضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها، والعمل بالاتفاق مع الشركاء الإقليميين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الجابوني السيطرة على السلطة في البلاد وحل جميع هيئات الدولة وأنشأ لجنة انتقال واستعادة المؤسسات.

النيجر الجابون الدفاع الإسبانية

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