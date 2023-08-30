عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة..وفاة مليار انسان على كوكب الأرض لهذا السبب

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

يعاني العالم من موجة كارثية من تداعيات التغيرات المناخية التي تسببت في خسائر كبيرة في الأموال والارواح، كما حذرت دراسة جديدة من ان تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري قد يكون مسؤولا عن الوفاة المبكرة لنحو مليار شخص خلال القرن المقبل.

txt

تتحكم في المناخ.. مواصفات سكودا كودياك 2024 الجديدة |صور

txt

الشعاب المرجانية تقاوم التغيرات المناخية.. تفاصيل

وقالت الدراسة «إذا وصل الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين أو تجاوزهما بحلول عام 2100، فإن من المحتمل أن يكون البشر الأكثر ثراء مسؤولين عن وفاة ما يقارب مليار شخص معظمهم من الفقراء خلال القرن المقبل». وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» العلمي عن موقع «phys.org» المرموق.

 

وقد اقترحت الدراسة الجديدة سياسات طاقة صارمة من شأنها أن تمكن من تحقيق تخفيضات فورية وجوهرية في انبعاثات الكربون. موصية بـ«برفع مستوى الإجراءات الحكومية والشركات والمواطنين لتسريع عملية إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، بهدف تقليل عدد الوفيات البشرية المتوقعة».

 

وتمت مراجعة أكثر من 180 مقالا من المؤلفات العلمية خلال الدراسة التي شارك في تأليفها ريتشارد بارنكت من جامعة غراتس النمساوية، ونُشرت بمجلة Energies.

 

وفي هذا الاطار، وجدت الدراسة أنه للحد من هذه الالتزامات المستقبلية الهائلة وإنقاذ العديد من الأرواح البشرية، تحتاج البشرية إلى التوقف عن حرق الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن من خلال اتباع نهج أكثر صرامة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وتعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمليار شخص. 

 

المناخ مليار التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كيف خدع الأهلي المنتخب؟| تطورات جديدة في أزمة معسكر مصر.. وهذا مخرج “الأحمر” الوحيد

حقيقة مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الأون لاين من المنزل

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

موضوعات متعلقة

صحة الإنسان في خطر.. دراسة تحذر من التلوث البيئي بهذه المناطق

متحور ينتشر في العالم.. هل تغيرت مناعة البشر بسبب كورونا؟

بعد مصر.. فعل صادم من حقوقيين في تونس لحماية السلاحف

لأول مرة في العالم.. نجاح علاج في تقليل خطر الوفاة بالكوليسترول

ساعدهم في دراستهم.. ممر شرفي من طلاب إعلام الزقازيق تكريما للدكتور محمود عبداللطيف

يا خسارة الفلوس .. انقلاب شاحنة تحمل أغلى أنواع السيارات في العالم .. ما القصة؟

نفوق الفراخ .. ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في نتائج كارثية بهذه المنطقة

مبلغ خيالي.. ترك وظيفته وتبدلت حياته في يوم وليلة.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

تلحين القرآن على أنغام الموسيقى.. عقوبة رادعة في انتظار صاحب الفيديو

انخفاض شديد.. روسيا تكشف عن تلقي الدولار الأمريكي ضربة قوية بفضل بريكس

الأهلي يكشف حقيقة التوصل لاتفاق مع فيتوريا بشأن أزمة اللاعبين الدوليين

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

أخطاء كارثية .. جنرالات الناتو يدفعون أوكرانيا نحو الهاوية

أزمة انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب تتصاعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

ألوان مبهجة.. بشرى تستعرض جمالها بهذا الفستان| شاهد

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ