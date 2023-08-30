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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض شديد.. روسيا تكشف عن تلقي الدولار الأمريكي ضربة قوية بفضل بريكس

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات الدولية انخفضت إلى أقل من 60%، في حين أن حصة العملات البديلة في التسويات الدولية آخذة في الازدياد.

وقالت زاخاروفا، إن “حصة العملات الأخرى غير الدولار واليورو في التسويات الدولية آخذة في الازدياد... وقد انخفضت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات الدولية إلى أقل من 60%”.

وأشارت إلى أن “هذا الرقم كان 72% في عام 2002… لقد انخفض اليورو الآن إلى 19%، من 28% في عام 2008. بالمناسبة، وارتفع اليوان إلى 3%، وهو نمو ثلاثة أضعاف منذ عام 2016”.

وذكرت زاخاروفا، أن العديد من البلدان زادت من جهودها لإيجاد طرق لاستخدام عملاتها المحلية في المعاملات الدولية، حيث كان اليوان هو الأكثر ترويجا.

الدولار يرتفع بقوة.. الأخضر يتعافى مع ترقب مؤشرات المركزي الأمريكي

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30 أغسطس

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في منتدى أعمال بريكس في وقت سابق إن عملية التخلص من الدولار الأمريكي أصبحت لا رجعة فيها عبر دول بريكس.

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