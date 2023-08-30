السودان يطلب ومصر تتحرك فورًا .. أول قرار بعد زيارة البرهان

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير أولى رحلاتها الجوية من القاهرة إلى بورتسودان الواقعة شمال شرق دولة السودان، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل وبواقع رحلة واحدة يوميا، ويأتي ذلك في ضوء تنشيط الحركة الجوية ودعم الجهود لزيادة شبكة خطوطها الجوية.

وتعتزم الشركة الوطنية مصر للطيران، أيضا إعادة تشغيل خطها المباشر بين القاهرة والعاصمة اليابانية طوكيو، خلال سبتمبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيًا.

لقاء السيسي والبرهان



شركة مصر للطيران

وتنسق مصر للطيران أيضا، خلال الفترة الحالية من خلال العلاقات الدبلوماسية التي تجمع وزارة الطيران المدني مع السفارة الكورية في مصر، لتشغيل خط طيران مباشر يربط مصر بكوريا الجنوبية لدفع حركة السياحة والاقتصاد وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين الدولتين.

الشركة الوطنية مصر للطيران، علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدها السودان خلال الأشهر القليلة الماضية، من اندلاع اشتباكات ومواجهات داخل البلاد.

من جانبه قال مكي مغربي الخبير في الشأن الأفريقي: بعد فتح مطار بورتسودان أمام حركة الطيران المدني وانتقال الحكومة إلى هناك سوف تدار السودان خلال المرحلة القادمة من قبل بورتسودان لكن مع الإبقاء على عدد من الوزارات في مدن أخرى من السودان على سبيل المثال تقرر أن تكون وزارة الصحة ووزارة الزراعة في واد مدني، تكون وزارة الحكم المحلي في مدينة كسلا وغيرها من التقسيمات.

وأضاف مغربي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك أنباء بشأن رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات المهمة في بورتسودان، وهناك أفرع أخرى من الحكومة في ولايات السودان المختلفة.

وتابع: التركيز الآن على حسم التمرد في الخرطوم باعتبار أن التمرد يسعى إلى إحدى المناطق العسكرية الكبرى في الخرطوم، ويتزايد عدد ضحاياه بصورة كبيرة حتى الآن في السودان.

وكان استقبل الرئيس السيسي، الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل، وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرًا في مصر.

لقاء السيسي والبرهان



بورتسودان في السودان

وكان نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انفوجراف، سلط خلاله الضوء على رسائل الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أثناء زيارته لمصر.

وأفاد معلومات الوزراء، بأن البرهان كشف تطورات الأوضاع في السودان في الفترة الراهنة، وأطلع الرئيس السيسي، على الوضع الداخلي في السودان، مقدرا الدور المصري في حل الأزمة السودانية، وموجها الشكر لمصر قيادة وشعبا على استضافة السودانيين وتوفير سبل الدعم لهم.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى مصر جاءت في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، موضحا أن الزيارة كانت مثمرة وبناءة.

وأوضح الصادق، في تصريح صحفي عقب العودة إلى السودان، أن الجانبين السوداني والمصري انخرطا في مباحثات مشتركة تم فيها استعراض بعض القضايا الملحة، ومنها التكدس الذي يحدث في المعابر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بحركة المواطنين وحركة البضائع وأثر ذلك على حركة الصادر والوارد بين البلدين.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، وصل مطار العلمين الدولي، وكان في استقباله الرئيس السيسي.

وقال السماني عوض الله الكاتب الصحفي ورئيس موقع الحاكن نيوز، إن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى جمهورية مصر العربية هي زيارة غاية في الاهمية خاصة وأن مصر كان لها دور إيجابي بما يحدث في السودان وظلت مصر داعمة للشرعية الوطنية والحفاظ على المؤسسات الوطنية.

وأضاف السماني عوض الله - خلال تصريحات لـ"صدى البد": منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي، ويقوم الرئيس السيسي باتصالات مكثفة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، من أجل إيجاد حل سلمي للسودان، مشيرا إلى أن تلك الجهود أسفرت عن عقد قمة دول جوار السودان والتي عقدت في القااهرة بهدف حل الأزمة في السودان.