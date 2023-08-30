عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ماذا ناقش السيسي والبرهان في أول زيارة للقاهرة منذ الحرب في السودان؟

لقاء البرهان والرئيس
لقاء البرهان والرئيس السيسي

تعمل الدولة قيادة وحكومة وشعبا على دعم الاستقرار داخل السودان الشقيق، لما يمثله من امتداد للأمن القومي المصري، إضافةً إلى العلاقات القوية التي تجمع شعبي وادي النيل والممتدة لآلاف السنين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

لقاء البرهان والسيسي اليوم 

وتقدم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، على إتاحة الفرصة له لنقل رؤية الجيش السوداني للعالم أجمع.

جاء هذا خلال كلمته من مدينة العلمين الجديدة، التي وصلها امس الثلاثاء، في زيارة لمصر التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدم البرهان بالشكر لمصر والدول التي وقفت مع السودان ودعمتها سياسيًا واجتماعيًا، طوال فترة الأزمة التي عاشتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت العديد من أعمال العنف.

وأكد عبد الفتاح البرهان أن الحرب القائمة في السودان سببها أن مجموعة الدعم السريع ترغب في الاستيلاء على الحكم في الدولة، مؤكدًا أنها أقدمت على العديد من الأفعال التي لا تخطر على بال بشر، طوال فترة الصراع.

لقاء البرهان والسيسي 

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقال السوداني، إن الشعب السوداني تعرض لعدد من الانتهاكات، من قبل ما وصفه بالمجموعات المتمردة المتسببة في اندلاع الصراع في السودان منذ منتصف إبريل الماضي.

وأضاف البرهان في كلمة له خلال زيارته إلى مدينة العلمين ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه أراد من خلال زيارته شرح تطورات الأحداث في السودان إلى القيادة المصرية، وذلك في ظل العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من أواصر تاريخية.

تطورات الأوضاع في السودان 

وتابع: “ قصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة لما يحدث في السودان.. ونريد أن نشكر الشعب المصري ونشكر القيادة وكل من سهل دخول السودانيين على مصر”.

وأوضح أن الحرب الجارية في السودان تسببت بها مجموعة متمردة في إشارة منه إلى قوات الدعم السريع، بهدف الاستيلاء على ممتلكات السودان.

وأكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن الجيش ملتزم بالسعي إلى إقامة فترة انتقالية حقيقة يستطيع بعدها الشعب السوداني اختيار من يحكمه من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وأن القوات المسلحة السودانية قوات قومية وليس لديها أي مسعى للاستيلاء على السلطة وحكم السودان.

ووجه الشكر والتقدير لمصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لها، كما أكد على السعي لانتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء.

لقاء البرهان والسيسي 

وطمأن البرهان كل أصدقاء السودان، مؤكدا على السعي للتحول ديمقراطي، و"لا نطمع في الحكم".

من جانبه قال مكي المغربي، المتخصص في الشأن الأفريقي، إن مصر حرصت على عمل إجراءات أمنية حدودية توفر أمن المنطقة والاستدامة في هذا التوقيت، واستيعاب أعداد اللاجئين والفارين والنازحين وعمليات المساهمة في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب.

وأضاف المغربي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تسعى دائمًا للحفاظ على المؤسسات الوطنية، مشددًا على أن القاهرة تنحاز للأمن والسلم في دولة السودان الشقيقة.


تابع: مصر تحاول التواصل مع كل الأطراف المعنية بأزمة السودان، ومن بينها دول الجوار، آملًا في إنهاء الأزمة وإحلال الأمن والسلم في السودان ليصبح كما يجب أن يكون، مشيرا إلى أنه  خلال الفترة الانتقالية تحتاج السودان لالتقاط أنفاسها، واستعادة مؤسسات الدولة قوتها.

دور مصر في استقرار الشعب السوادني 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

لقاء البرهان والسيسي 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر.

السودان لقاء البرهان والسيسي البرهان الشعب السوادني أزمة السودان أوضاع السودان اجتماع السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

موضوعات متعلقة

«المصريين الأحرار»: زيارة البرهان دليل أن مصر ركيزة أساسية إقليميا وعالميا

في أول زيارة خارجية له.. البرهان يلتقي الرئيس السيسي.. ونواب: دور محوري لمصر في إنهاء الأزمة السودانية.. ونسعى لإيجاد حل سياسي سلمى

نائب رئيس تحرير الأهرام: توقيت زيارة البرهان لمصر له دلالات |فيديو

البرهان يعود إلى بورتسودان بعد انتهاء زيارته لمصر

ترشيحاتنا

حلمي عبدالباقي: صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود سيتم تحويله للتحقيق

ذروة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

لاعبة جمباز عن تقديمها عرضًا فرعونيًا في بطولة العالم: ردود الفعل مُبهرة |شاهد

خشية هجوم بمسيرات.. تعليق الرحلات الجوية بمطار فنوكوفو في موسكو

لأجل عيون الأهلي.. تفاصيل رفض كولر عرضًا مغريًا من السعودية

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ