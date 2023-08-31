عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوائد مذهلة للرمان لمرضى السكر.. تعرف عليها

صدى البلد

يُعد الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي يقدم العديد من الفوائد الطبية لصحة الإنسان. 

كما أثبت الرمان دوره الفعال في المجال التجميلي، حيث يُساهم في إبطاء الشيخوخة، وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.

لذا فإن الرمان يحمي من هشاشة العظام، والالتهابات، ويقلل الكوليسترول، ويخفض السكر في الدم. 

التهاب اللثة:

وقال الدكتور شعيب فتوح، دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية، إن الرمان جيدًا لصحة الفم والأسنان، حيث تبين أن استخدامه يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

كما أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الرمان يساعد على التقليل من مسببات أمراض الفم، ويُقلل من مستوى تراكم البلاك على الأسنان، خاصة أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تساهم في منع تجمع البكتيريا في الفم.

كما يُساهم الرمان في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وتصلب الشرايين  وأمراض القلب.

كما يساهم الرمان في الوقاية من السرطان، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية جهاز المناعة والحد من السرطانات، وهنالك العديد من الدراسات القائمة حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا.

كما يعمل الرمان على الوقاية من فقر الدم، حيث إن وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مساهمًا في الوقاية من فقر الدم،  الناتج من نقص الحديد.

بالإضافة لقدرة الحديد على  التخفيف من حالات التهاب المفاصل، والمساعدة في علاج التهابات العيون، والمساهمة في الوقاية من هشاشة العظام، والمساهمة في تعزيز نضارة البشرة.

كما تشمل فوائد عصير الرمان تعزيز الجهاز الهضمي، ويُساهم في  خفض  السكر بالدم، ويعالج الالتهابات، ويُساهم عصير الرمان في حماية القلب من الأمراض، ويقوي الذاكرة، كما يحسن الخصوبة والأداء الجنسي.
 

نسبة الكوليسترول:

ويعمل الرمان على تخفيف أعراض الإسهال وتقوية المناعة، والمساعدة في خسارة الوزن، والوقاية من تلف الخلايا والتهابات المفاصل، حيث تبين أن الرمان يحتوي على إنزيم يعمل على تقليل أو إبطاء تلف الغضاريف، والمساعدة في الوقاية من مرض السكري، والمحافظة على البشرة.

 وللرمان دور في تعزيز امتصاص فيتامين د عن طريق تعزيز قدرة خلايا الجلد على امتصاصه. 

ويساعد زيت الرمان في تغذية البشرة ومنحها النضارة والجمال، وتقليل مستويات الكوليسترول وخفض السكر في الدم، وكذا خفض مستوى ضغط الدم.

 

 

 

مشكلات الهضم:

كما يساعد لب الرمان في تخفيض خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات القلبية والدماغية، وخفض نسبة الكولسترول في الدم والضغط المرتفع.، التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بانقطاع الطمث.

وتعمل قشور الرمان المجففة على الحماية من مشكلات الهضم، واضطرابات المعدة، والوقاية من مشكلات القولون، وتعزيز صحة الكلى والكبد، والمساهمة في القضاء على الطفيليات.

كما تعمل قشور الرمان المخففة على إيقاف النزيف الخارجي، والوقاية من الالتهابات والعدوى المختلفة.

وفي الطب القديم، استخدم الرمان في علاج الديدان المتواجدة في المعدة، والمساهمة في علاج التهاب الحلق، وعلاج مرض  الزحار، والمساعدة في علاج التهاب العيون، والمساهمة في التئام الجروح، وتنظيم عمل الجهاز الهضمي، وتخفيف الغثيان والصداع.
 

txt

تعاون بين بحوث الصحراء ومحافظة شمال سيناء لدمج أبنائها في التنمية الزراعية المستدامة

الرمان العظام الكوليسترول السكر الالتهابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

بعد انخفاض اسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

موضوعات متعلقة

انتبه.. هذه العلامات تكشف ارتفاع الكوليسترول

استشاري: الكوليسترول طفاية حريق تسير في الدم

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

استشاري أمراض قلب: المدخنون أكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول الضار في الدم

استشاري قلب عن نسبة الكوليسترول في الدم: المتابعة ضرورية جدا

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

حقيقة علاقة البيض بزيادة الكوليسترول في الدم

ترشيحاتنا

مستشار رئيس الوزراء الأسبق يوضح دلالة انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى بورسودان

تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة.. وخطوة أخيرة لإتمام الصفقة

15 جنيها انخفاضا.. شعبة الأرز تعلن السعر الجديد

صراع عالمي على أرض أفريقيا.. ماذا يحدث بالجابون ودول الانقلابات؟

المرشد الأعلى الإيراني: يجب أن نحول أي جدال مع جيراننا إلى تعاون

ارتفاع نسب تنفيذ مشروعات المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لـ 100% بأسوان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابة إسكتلندية تقوم بعملية لتجميل الأسنان.. ما حدث لها غير متوقع

الوداع القاسي لأغسطس| تفاصيل اليوم الأكثر سخونة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان: 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعونها..وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ