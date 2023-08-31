فوائد مذهلة للرمان لمرضى السكر.. تعرف عليها

يُعد الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي يقدم العديد من الفوائد الطبية لصحة الإنسان.

كما أثبت الرمان دوره الفعال في المجال التجميلي، حيث يُساهم في إبطاء الشيخوخة، وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.

لذا فإن الرمان يحمي من هشاشة العظام، والالتهابات، ويقلل الكوليسترول، ويخفض السكر في الدم.

التهاب اللثة:

وقال الدكتور شعيب فتوح، دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية، إن الرمان جيدًا لصحة الفم والأسنان، حيث تبين أن استخدامه يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

كما أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الرمان يساعد على التقليل من مسببات أمراض الفم، ويُقلل من مستوى تراكم البلاك على الأسنان، خاصة أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تساهم في منع تجمع البكتيريا في الفم.

كما يُساهم الرمان في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وتصلب الشرايين وأمراض القلب.

كما يساهم الرمان في الوقاية من السرطان، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية جهاز المناعة والحد من السرطانات، وهنالك العديد من الدراسات القائمة حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا.

كما يعمل الرمان على الوقاية من فقر الدم، حيث إن وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مساهمًا في الوقاية من فقر الدم، الناتج من نقص الحديد.

بالإضافة لقدرة الحديد على التخفيف من حالات التهاب المفاصل، والمساعدة في علاج التهابات العيون، والمساهمة في الوقاية من هشاشة العظام، والمساهمة في تعزيز نضارة البشرة.

كما تشمل فوائد عصير الرمان تعزيز الجهاز الهضمي، ويُساهم في خفض السكر بالدم، ويعالج الالتهابات، ويُساهم عصير الرمان في حماية القلب من الأمراض، ويقوي الذاكرة، كما يحسن الخصوبة والأداء الجنسي.



نسبة الكوليسترول:

ويعمل الرمان على تخفيف أعراض الإسهال وتقوية المناعة، والمساعدة في خسارة الوزن، والوقاية من تلف الخلايا والتهابات المفاصل، حيث تبين أن الرمان يحتوي على إنزيم يعمل على تقليل أو إبطاء تلف الغضاريف، والمساعدة في الوقاية من مرض السكري، والمحافظة على البشرة.

وللرمان دور في تعزيز امتصاص فيتامين د عن طريق تعزيز قدرة خلايا الجلد على امتصاصه.

ويساعد زيت الرمان في تغذية البشرة ومنحها النضارة والجمال، وتقليل مستويات الكوليسترول وخفض السكر في الدم، وكذا خفض مستوى ضغط الدم.

مشكلات الهضم:

كما يساعد لب الرمان في تخفيض خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات القلبية والدماغية، وخفض نسبة الكولسترول في الدم والضغط المرتفع.، التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بانقطاع الطمث.

وتعمل قشور الرمان المجففة على الحماية من مشكلات الهضم، واضطرابات المعدة، والوقاية من مشكلات القولون، وتعزيز صحة الكلى والكبد، والمساهمة في القضاء على الطفيليات.

كما تعمل قشور الرمان المخففة على إيقاف النزيف الخارجي، والوقاية من الالتهابات والعدوى المختلفة.

وفي الطب القديم، استخدم الرمان في علاج الديدان المتواجدة في المعدة، والمساهمة في علاج التهاب الحلق، وعلاج مرض الزحار، والمساعدة في علاج التهاب العيون، والمساهمة في التئام الجروح، وتنظيم عمل الجهاز الهضمي، وتخفيف الغثيان والصداع.

