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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الريحان.. يقلل الكوليسترول ويخفض السكر في الدم ويعزز الأوعية الدموية..تعرف على فوائده

الريحان يقلل الكوليسترول
الريحان يقلل الكوليسترول ويخفض نسبة السكر

تعد أوراق الريحان أعلى الزيوت الأساسية التي لها تأثير مضاد للالتهابات، ويُمكن بذلك أن تساعد في علاج عدوي الأذن .

لذا فإن الريحان يقلل الكوليسترول في الجسم ،  ويخفض نسبة السكر في الدم،  ويعزز الأوعية الدموية.

وتحتوي أوراق الريحان علي الزيوت الأساسية التي لها تأثير مضاد للالتهابات، ويُمكن بذلك أن تساعد في علاج عدوي الأذن.

كما ان أوراق الريحان لها تأثير مهدئ علي المعدة ، ويُمكن أن تقلل من مستوي حمض المعدة وتمنع القئ .

لذا فإن الريحان يقلل الكوليسترول في الجسم ،  ويخفض نسبة السكر في الدم،  ويعزز الأوعية الدموية.

الأوعية الدموية:

 

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية، أنه وفقاً لإحدى الدراسات ،أن المركبات الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي توجد في أوراق الريحان تعمل علي خفض نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول السيئ ، ويمنع من تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية والتي قد يتسبب لاحقاً في حدوث تصلب الشرايين .
 

كما تحتوي أوراق الريحان علي خصائص مضادة للالتهابات  التي يُمكن أن تسبب تجلط الشرايين وإعاقة تدفق الدم ، لذا فإن  الريحان يساعد  علي تعزيز وظيفة الأوعية الدموية الصحية والحفاظ علي مستوي ضغط الدم الطبيعي.
 

ويُمكن استخدام أوراق الريحان لعلاج الصداع ، حيث تساعد رائحة الريحان العطرية علي الحد من اندفاغ ونبض الأوعية الدموية في المخ ، مما يقلل الصداع.

 

ويمكن لأوراق الريحا كذلك ن المساعدة في تخفيف الجروح بسبب التعرض للدغ الحشرات  كالنحلة أو غيرها من الحشرات، حيث تقوم الخصائص المضادة للالتهاب التي توجد في أوراق الريحان علي علاج الجرح الناتج عن لدغ الحشرات .

نسبة السكر:

 

كما  يعمل الريحان علي خفض نسبة السكر في الدم  ، وفقاً لإحدي الدراسات، أن أوراق الريحان لها تأثير كبير في خفض مستوي السكر في الدم والحفاظ عليه في المستوي الطبيعي ، وقد تصبح هذة الوظيفة وقائية للجسم في تطوير مرض السكري.
و للريحان زيت أساسي له تأثير مضاد للفيروسات مما يعني أنه يمنع الجسم من الإصابة بفيروس الإنفلونزا، يُمكن أن تتناول أوراق الريحان للتخلص من الفيروس والحد من أعراض نزلات البرد مثل الأنفلونزا و سيلان الأنف .

كل ما عليك هو القيام بسحق بعض أوراق الريحان في قدر ، واترك البخار أن يصل إلي وجهك ورأسك لبضع دقائق حتي تشعر بتحسن .
 

كما  تحتوي أوراق الريحان علي خصائص مضادة للبكتريا التي يُمكن أن تمنع نمو البكتريا التي تتسبب في الأمراض والحد من مقاومة المضادات الحيوية .

، تناول أوراق الريحان بانتظام قد يحسن من البشرة  والحفاظ علي ترطيب الجلد ، ويستخدم  الزيت العطري من الريحان ،و الذي يتميز بخصائصه المضادة للفطريات التي يُمكن أن تقتل وتقلل نمو الفطريات .. حيث تحتوي أوراق الريحان علي فيتامين C وغيره من المواد الكيميائية النباتية التي تمد البشرة بالعديد من الفوائد

 

وقال أنه وفقاً لإحدي الدراسات  ، أن تناول أوراق الريحان بانتظام يُمكن أن يُحسن من عدد إنزيمات إزالة السموم في الكبد ، وهذا قد يساعد علي وظيفة الكبد وتقليل الخلايا الدهنية التي تتراكم في الكبد والتي يُمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض الكبد.

و تحتوي أوراق الريحان علي كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي يُمكن أن تساعد علي تحسين الهضم وتحسين حركة الأمعاء ، كما أن لديها تأثير مهدئ الذي يجعلك تشعر بالارتياح ،و يُمكن أن تقلل من تشنجات المعدة .
 

 

الاكتئاب:


و يُعد الريحان مصدر ممتاز لفيتامين K المعروف بتأثيره الكبير في الحفاظ علي صحة العظام والأسنان، فيتامين K يُمكن أن يساعد الجسم علي امتصاص الكالسيوم  ، كما أن أوراق الريحان لها تأثير مهدئ يُمكن أن يساعد الجسم علي الحد من أعراض الاكتئاب ، يُمكنك منع الاكتئاب عن طريق شم رائحة أوراق الريحان أو تناول بعض أوراق الريحان .
كما تحتوي أوراق الريحان علي كمية كبيرة من فيتامين A الذي لها تأثير جيد علي رؤية الإنسان  .

كما   أن الزيوت الأساسية في أوراق الريحان هي المسؤوبة عن تحسين تدفق الدم والمزاج حتي يتمكن الناس من ممارسة نشاط جنسي أفضل .

و يجب علي الأشخاص الذين يتناولون أدوية منع تجلط وتخثر الدم مثل الورافارين تجنب تناول الريحان لأنه يحتوي علي كمية كبيرة من فيتامين K 
 

الريحان الكوليسترول السكر الأوعية الالتهابات

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