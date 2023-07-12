مس فلورا تعالج فقر الدم وتساقط الشعر وتنقص الوزن وتنظف القولون| تفاصيل

تعد شجرة مس فلورا من أقدم الأشجار على وجه الأرض، وهي ثمرة شهية تعطى طعما يشابه طعم عدة فواكه مجتمعة مع بعضها..كما تعتبر علاجا للكثير من الامراض فهي تنظم السكر بالدم وتنشط عمل الكليتين و تعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم ، كما أن عصير الثمرة يعتبر مقويا عاما لجسد الانسان.، لذا فإن فاكهة مس فلورا تعالج فقر الدم وتساقط الشعر وتنقص الوزن وتنظف القولون.



الجهاز الهضمي:

ويقول الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية، أن فاكهة مس فلورا تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما أنها تعتبر ملينًا طبيعيًا، وتساعد على تنظيف الأمعاء، وتطهير القولون، وتحسين عملية الهضم. وبذور هذه الفاكهة أيضًا تعد مصدرًا غنيًا بالألياف، التي تساعد على تطهير القولون وتحسين عملية الهضم.

كما ان وجود فيتامين (أ) في فاكهة مس فلور ، يساعد على تحسين مستوى الرؤية والحفاظ على البصر.

وأثبتت الدراسات العلمية الحديثة قوة فاكهة مش فلوا في علاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام، كما أنها تساعد على التخلص من ألم العظام بشكل كبير.

فقر الدم:



اثبتت الدراسات أن فاكهة مس فلورا تعد مصدرًا غنيًا للحديد، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (C) الذي يساعد على امتصاص الحديد، لذا فعند تناولها تساعد في علاج فقر الدم.، وقد أثبتت الدراسات أن كوب من عصير فاكهة مس فلورا يتوفر به ما يقرب من 4 ملجم من الحديد.

وتساعد فاكهة مس فلورا على تهدئة نوبات الربو، لأنها تحتوي على فيتامين (C)، بالإضافة للمواد الغذائية العالية الأخرى.

تمتلك الفاكهة على خصائص مهدئة، لذا ينصح بتناول كوبًا من عصير فاكهة مس فلورا قبل الذهاب إلى النوم، للمساعدة على الاسترخاء.

كما أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن لفاكهة مس فلورا تأثير مهدئ على العقل.

وتتميز فاكهة مس فلورا بانخفاض سعراتها الحرارية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والألياف، وهذه العناصر تسبب الشعور بالشبع بسرعة، مما يساعد على إنقاص الوزن والحصول على وزن مثالي.

كما تحتوي فاكهة مس فلورا على الأحماض الفينولية وفلافونيدات التي تحتويها هذه الفاكهة تساعد في تعزيز صحة القلب، كما أنها تحتوي على ستيرول النبات، التي تساعد بدورها في انخفاض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

الالتهابات الجلدية:



تساعد فاكهة مس فلورا على علاج الالتهابات الجلدية، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، حيث أنها تعمل على تخفيف تورم واحمرار والتهاب الجلد.، كما تساعد على حماية الجلد من العوامل المسببة للسرطان.

وتساعد فاكهة مس فلورا على الحفاظ على عنصر الكولاجين والإيلاستين، اللذان يساعدان في حماية البشرة من ظهور علامات التجاعيد المبكرة، والحفاظ على حيوية البشرة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C، ومضادات الأكسدة.



وتعمل الفاكهة على ترطيب البشرة بعمق، لأن زيتها خفيفًا وغير دهني، ويمكن امتصاصه وتغلغله بسهولة في الجلد، ومن ثم ترطيب جميع أنواع البشرة. كما تحتوي فاكهة مس فلورا على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات، لذا فهي تساعد على تسريع التئام وشفاء الجروح والتقرحات والندبات.

وتساعد فاكهة مس فلورا على منع تساقط وتقصف الشعر، لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (C)، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يمنع تقصف وتساقط الشعر، لذا فتناول هذه الفاكهة يساهم في علاج مشاكل الشعر المختلفة.