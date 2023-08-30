ننشر أماكن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

اعلنت وزارة التعليم في بيان اعا بشأن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط، للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية " المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية الصناعية" عن فتح باب التسجيل لهم.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي:-

كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا) .



واوضحت انه قد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من يوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

أماكن اختبارات القدرات

أماكن اختبارات القدرات



