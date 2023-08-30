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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه "بشوف عيونك"

هيثم شاكر
هيثم شاكر

طرح النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه على اليوتيوب التي تحمل اسم بشوف عيونك من كلمات محمد شافعي وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

وكان هيثم شاكر طرح مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة على يوتيوب، والتي تحمل اسم "رنة خلخال" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

كما طرح مؤخرًا ، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت" وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، وتحمل طابع الأغانى الرومانسية.

وأكد هيثم شاكر مؤخرًا أنه احترف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، وكشف في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة على قناة أون أي، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعشت في السعودية 14 سنة".

أحدث أغانيه أغنيته الجديدة أسامة الهندي الأغاني الرومانسية النجم أمير كرارة النجم هيثم شاكر حفل السعودية

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