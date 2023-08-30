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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يشهد موسم حصاد الاستزراع السمكي

الدمرداش يتفقد الأحواض
الدمرداش يتفقد الأحواض السمكية بجامعة العريش

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء،  حصاد إنتاج الاستزراع السمكي في الأحواض المفتوحة بمركز بحوث الأسماك التابع لجامعة العريش ، بحضور الدكتور محمد سالم  عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، والقائمين على المشروع.
 

وأشار الدمرداش ، إلى أن الثروة السمكية في مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، ومصدرا أساسيا من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية.
 

وأكد الدمرداش ، إصرار الجامعة على تبني نموذج الجامعات المنتجة؛ بالإسهام الفعال في تعزيز استدامة موارد الجامعة، وتغطية تكاليف المشروعات التنموية، وأعمال  التطوير المستمر، وتحسين جودة العملية التعليمية. 

 

المنتجات السمكية:

 

وذلك من خلال توفير  مصادر للتمويل الذاتي غير التقليدية بتسويق المنتجات السمكية، على سبيل المثال، وتقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة، وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المجتمع، مؤكدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به كليات الجامعة المتخصصة في توفير السلع الاستراتيجية  لتوفير الأمن الغذائي.

كما تم إنشاء عنابر للسمان والأرانب والدواجن على أحدث النظم وقام المتخصصون من أساتذة الجامعة بتحسين السلالات عن طريق تهجين السمان ودخول أصناف بريه وزيادة الإنتاجية وطرح كميات كبيرة للمستهلك الخارجي.

 

وأكد أهمية الاستفادة من مياه ومخلفات أحواض الأسماك وكذلك السماد الطبيعي الناتج عن مخلفات العنابر، واستخدامها كسماد في زراعات الخضروات والفاكهة لتحسين الجودة والإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج.

وأشاد رئيس الجامعة، بمشروع المزارع السمكية بكليتي العلوم الزراعية البيئية، والاستزراع المائي والمصايد البحرية، موجهًا المسؤولين المنوط بهم تلك المهمات إلى العمل على مضاعفة الإنتاج، وإنشاء المزيد من الأحواض المتعددة الأحجام، واختيار  أنواع الأسماك المستزرعة، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار دور الجامعة التنموي  لخدمة المجتمع المحلي.

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تعاون بين بحوث الصحراء ومحافظة شمال سيناء لدمج أبنائها في التنمية الزراعية المستدامة

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العريش موسم الاسماك الاستزراع حصاد

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