بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

تتزين السماء الليلة بقمر أزرق عملاق في حدث نادر تشهده الأرض.

وتأتي الندرة لسببين، الأول: لكونه البدر الثاني الذي يكتمل خلال شهر واحد.

أما الثاني وفقاً لوكالة «ناسا»: فلأننا لن نتمكن من مشاهدة قمر مماثل حتى يناير 2037.

يشير مصطلح «القمر العملاق» إلى ظهور قمر مكتمل أو لدى وصول القمر إلى نقطة الحضيض، وهي أقرب مسافة له من الأرض في مداره حول الكوكب.

خلال القمر العملاق، يبدو البدر أكثر سطوعاً قليلاً وأكبر بنسبة ١٤% تقريباً عما هو عليه عندما يكون بعيداً عن الأرض، وفقاً لـ«ناسا»، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب إدراك الفرق في الحجم.

أما عن وصفه بـ«الأزرق» فهي ليست دلالة على لونه، بل للندرة أو التكرار. يتم استخدام هذا الوصف للبدر الثاني بالشهر التقويمي الواحد، إذ عادةً ما نشهد بدرا واحدا فقط في الشهر.

ومن المفترض أن يظهر القمر الأزرق العملاق بعد الساعة 9:30 مساءً اليوم حتى صباح الجمعة تقريباً، وفقاً لوكالة «ناسا». وسيظهر كوكب زحل أيضاً بالقرب من القمر.

وبحسب موقع «سبيس» المختص بالفلك قد يؤدي هذا القمر إلى زيادة خطر الفيضانات، خصوصا مع اشتداد قوة العاصفة «إداليا» وتحولها لإعصار قبالة كوبا بينما تتجه نحو فلوريدا.