انفراجة كبيرة.. سعر كيلو الدواجن بـ 56 جنيها في المزرعة|تفاصيل

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسعار الدواجن الفترة الحالية، قائلا: إن هناك تراجعا واضحا في الأسعار الفترة الحالية، حيث تراجع سعر الأعلاف خلال الفترة الحالية إلى ما يقارب الـ 35%.

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تراجع سعر الأعلاف ينعكس بشكل على التكلفة ويشجع المنتجين على الإنتاج، متابعا “لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف يكفي لمدة شهر ونصف الشهر”.

وأكد أن الأسعار انخفضت ووصلت إلى 56 جنيها للكيلو في المزرعة، ومن المتوقع أن يصل سعر الكيلو للمواطن في حدود 64 جنيها.

وتابع “الدواجن تعد البروتين الأول للمواطن، في ظل ارتفاع سعر اللحوم”، منوها بأن سعر كرتونة البيض ستحتاج وقت حتى تنخفض.

واختتم “سعر كرتونة البيض ستحتاج وقت لا يقل عن شهر أو اثنين، حتى يحدث له انخفاض في الأسعار”.