الكيلو بـ 56 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بـ 110

كشف سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، سبب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.

وقال سامح السيد في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" هناك انخفاض في أسعار الدواجن في الأسواق المصرية ".

وأضاف سامح السيد:" تم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف بما أدى إلى وفرة الأعلاف في الأسواق "، مضيفا:" يتم إنتاج 4 مليون فرخة يوميا".

وتابع سامح السيد:" من دخل منظومة الإنتاج الداجني أكبر ممن خرجوا من المنظومة ".

وأكمل سامح السيد:" سعر كرتونة البيض في المزرعة 110 جنيه، والسعر العادل لكرتونة البيض من 115 لـ 118 جنيه ".

ولفت سامح السيد:" كيلو الدواجن بأ 56 جنيه في المزرعة وسعر الدواجن العادل للمستهلك من 62 لـ 64 جنيه للكيلو ".