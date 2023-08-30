أستاذ العلوم السياسية: مصر من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، علي انضمام مصر لتجمع البريكس بداية من يناير 2024.

وأوضح هشام إبراهيم ، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "تن "، أن الدولة المصرية أقامت خلال السنوات الماضية العديد من مشاريع البنية التحتية مما يجعلها من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

المجال السياحي

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه توجد العديد من المجالات الهامة التي ستفيد الدولة المصرية بعد انضمامها لتجمع البريكس منها المجال السياحي خاصة وأن نسبة مشاركة دول تجمع "بريكس" في القطاع السياحي كبيرة للغاية مثل الهند والصين.

وأكد الدكتور هشام إبراهيم ضرورة جذب استثمارات مصحوبة بالتكنولوجيا من الدول الاعضاء في البريكس لاسيما الصين والهند، معقبا:" الغرب دائمًا بخيل في منح الاستثمار المصحوب بالمعرفة التكنولوجية".

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