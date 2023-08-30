عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ العلوم السياسية: مصر من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية

البريكس
البريكس

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، علي انضمام مصر لتجمع البريكس بداية من يناير 2024.

وأوضح هشام إبراهيم ، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "تن "، أن الدولة المصرية أقامت خلال السنوات الماضية العديد من مشاريع البنية التحتية مما يجعلها من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

المجال السياحي

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه توجد العديد من المجالات الهامة التي ستفيد الدولة المصرية بعد انضمامها لتجمع البريكس منها المجال السياحي خاصة وأن نسبة مشاركة دول تجمع "بريكس" في القطاع السياحي كبيرة للغاية مثل الهند والصين. 

وأكد الدكتور هشام إبراهيم ضرورة جذب استثمارات مصحوبة بالتكنولوجيا من الدول الاعضاء في البريكس لاسيما الصين والهند، معقبا:" الغرب دائمًا بخيل في منح الاستثمار المصحوب بالمعرفة التكنولوجية".

https://fb.watch/mLk4OzrXek/?mibextid=Nif5oz

الإعلامي نشأت الديهي الاستثمارات الخارجية الاستثمارات التكنولوجيا البريكس البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

زاهي حواس يعلنها : اكتشافات آثرية ترجّ لعالم الفترة المقبلة

انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات الطيران.. إعصار مدمر يضرب أمريكا |شاهد

لاسترداد حجر رشيد .. رسالة مهمة من زاهي حواس لـ محمد صلاح

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

علامات رضا الله عن العبد .. 9 بشارات إذا امتلكت إحداها فأنت في نعيم

أسوأ الكوابيس يتحقق .. أمريكا تتجه للحرب مع روسيا | وهذا موعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

مانعها من التمثيل ومعيّشها ملكة .. من هي زوجة محمد رمضان الثانية؟

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ