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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدحت نافع: بنك التنمية التابع للبريكس مول 12 مشروعا بجنوب افريقيا

بريكس
بريكس

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن جنوب إفريقيا استفادت من الانضمام لـ "بريكس"، من خلال  الحصول على قروض من بنك التنمية الخاص بـ"بريكس" لتمويل 12 مشروعاً، خاصة مشروعات الطاقة التي تعد شيئًا هامًا في جنوب إفريقيا، واستفادت من زيادة  حجم التجارة الخارجية بنسبة 70%.
وتابع "نافع"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن "بريكس" تسعى لتمثيل دول الجنوب امام المجموعات الاكثر قوى، والأكثر سيطرة على  الاقتصاد العالمي،  مشيرًا إلى أن التجمع في بدايته لم يكن لديه رغبة في التوسع، وتحويل "بريكس" إلى تجمع كبير،، ولكن حدث تحول في التجمع  في عام 2018، عندما بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 
 ولفت إلى ان  هناك عدة اعتبارات لضم الدول الجديدة لـ"بريكس" منها حجم التأثير السياسي، وحجم الاقتصاد، وأهمية الدولة المنضمة في إقليمها من جميع النواحي، مشيرًا إلى أن المشهد العالمي مرتبك جدًا، وتختلط السياسية بالاقتصاد. 
ولفت إلى أن أهم كسب لمصر من الانضمام لتجميع "بريكس" ليس الحصول على تمويلات من بنك التنمية الخاص بالتجمع،  ولكن هو وجود قوى تفاوضية لحل مشاكل ديون دول الجنوب،  خلاف  الحديث على إنشاء عملة موحدة لتجمع البريكس. ١

الإعلامي نشأت الديهي الاقتصاد العالمى الاقتصاد البريكس التجارة الخارجية التنمية

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