أسوأ الكوابيس يتحقق .. أمريكا تتجه للحرب مع روسيا | وهذا موعدها

قال الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، اليوم الأربعاء، إن الحرب الأمريكية بالوكالة ضد روسيا من المرجح أن تصبح حربا مفتوحة خلال العام المقبل.

وأضاف مذيع قناة "فوكس نيوز" السابق، أن الديمقراطيين الحاكمين بحاجة إلى الحرب للاحتفاظ بالسلطة وأن الكثير من الجمهوريين على استعداد للمضي قدماً.

بداية الحرب

وقال كارلسون، في مقابلة استمرت ساعة مع المذيع آدم كارولا: “سيفعلون أي شيء من أجل الفوز”، مضيفا أنه "من غير المرجح إجراء إغلاق آخر بسبب فيروس كورونا، لأن الكثير من الناس سيرفضون الامتثال، لذلك.. سوف يخوضون حربًا مع روسيا، وهذا ما سيفعلونه”.

وأضاف: “ستكون هناك حرب ساخنة بين أمريكا وروسيا في العام المقبل .. لا أعتقد أننا سنفوز بها”.

وتابع كارلسون قائلا: “نحن بالفعل في حالة حرب مع روسيا، نحن نقوم بتمويل أعدائهم… وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 130 مليار دولار لأوكرانيا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة ورواتب المسؤولين الحكوميين”.

وقال: “أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث بسهولة. أعتقد أنه يمكننا القيام بعملية مشابهة لعملية “خليج تونكين”، حيث تسقط جميع الصواريخ المفاجئة في بولندا، ونقول أن الروس هم من فعلوا ذلك! لقد تعرض حليفنا في الناتو للهجوم! نحن ذاهبون إلى الحرب! أستطيع أن أرى أن ذلك يحدث بسهولة شديدة”.

وفي أغسطس 1964، اختلقت الولايات المتحدة حادثة مع البحرية الفيتنامية الشمالية في “خليج تونكين” كذريعة لنشر قوات برية في فيتنام الجنوبية.

والسيناريو الذي وصفه كارلسون حدث بالفعل أيضا، عندما ضرب صاروخ دفاع جوي أوكراني قرية عبر الحدود البولندية في نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين المحليين، لكن وارسو وواشنطن سارعتا إلى فضح ادعاءات كييف بأن الضربة كانت روسية.

وقال كارلسون إن الولايات المتحدة يمكنها فرض السلام في أوكرانيا الليلة من خلال قطع التمويل عن كييف.

أكبر ترسانتين نوويتين في العالم

وأضاف: “وإلا، وأراهن على ذلك ببيتي، فسنخوض حرباً مع روسيا. وبالطبع، الحرب تهدد كل شيء بما في ذلك الحياة على هذا الكوكب. هاتان هما أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، تواجهان بعضهما البعض”.

كارلسون: الدولار الأمريكي سينهار

وأوضح كارلسون، أن “الولايات المتحدة فقدت بالفعل السيطرة على العالم.. فالإمبراطورية الأمريكية في حالة سقوط حر الآن، الدولار الأمريكي سوف ينهار، وعندما يحدث ذلك، سنعاني من فقر حقيقي هنا، مثل مستوى الكساد الكبير”.

علاوة على ذلك، قال كارلسون، إن “الولايات المتحدة سحقت الاقتصاد الألماني عندما فجرت إدارة بايدن “نورد ستريم” في سبتمبر الماضي، وأن سياساتها في أوكرانيا فعلت الكثير لتقويض أوروبا الغربية، الحليف الحقيقي الوحيد لواشنطن في العالم”.