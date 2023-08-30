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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربات .. روسيا تعلن موعد استئناف العمل في مطار بسكوف

روسيا
روسيا

قال الحاكم الإقليمي لمنطقة بسكوف، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن مطار بسكوف سيستأنف العمل غدا الخميس.

وقال فيديرنيكوف، في بيان علي “تليجرام”: “تم تلخيص نتائج التفتيش على حالة البنية التحتية المدنية لمطار بسكوف… باختصار: كل شيء على ما يرام اعتبارا من الغد، سيستأنف المطار عملياته العادية”.

في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، أبلغت السلطات الروسية عن هجمات بطائرات بدون طيار في منطقة بسكوف شمال غرب روسيا، مما تسبب في أضرار لأربع طائرات عسكرية من طراز IL-76 في المطار، ويستخدم المطار لكل من الطائرات المدنية والعسكرية.

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تعرضت ست مناطق روسية، بما في ذلك موسكو، لهجوم في وقت مبكر من يوم الأربعاء في أكبر هجوم بطائرة بدون طيار على أراضيها منذ بدء الغزو الشامل في فبراير الماضي.

ولم يبلغ المسؤولون الروس عن أي إصابات وأكدوا أنهم أحبطوا جميع الضربات تقريبا.

مطار بسكوف روسيا

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