عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيضات 50%| شعبة الأدوات المكتبية: توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة

معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس

قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، إن وزارة التموين تنظم دائما معرض اهلا مدارس، والذي يضم أكبر عدد من المنتجين والمستوردين، من أجل تقديم السلع للمواطنين بسعر بيع المصنع أو المستورد.

وأضاف “ صفا” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الوزارة تتحمل تكاليف المعرض، وتخفيض أسعار المنتجات، لتتناسب مع الظروف الحالية.

وشدد على أن نسبة التخفيضات تصل إلى 40 أو 50%، عن السعر بالخارج، مؤكدا على أن الشعبة تسعى إلى توفير المنتجات بأسعار أقل من الخارج.

 

ونوة بأن أسعار السلع أعلى من العام الماضي، نتيجة الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى 80% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

الأدوات المكتبية شعبة الأدوات المكتبية معرض أهلا مدارس وزارة التموين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

روبوت هندي يكشف مفاجأة كبرى بعد أيام على سطح القمر .. ما القصة؟

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

مجموعة من الصواريخ تسقط قرب حقل غاز في العراق

محاصيل مختلفة .. البحوث الزراعية بمشروع توشكى تزف بشرى

عودة الأرز على بطاقة التموين في هذا الموعد

انهيار أسعار الأعلاف قريبًا | مفاجأة تعلنها الزراعة التعاقدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. أسما شريف منير تخطف الأنظار رفقة ابنتها

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ