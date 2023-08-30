تخفيضات 50%| شعبة الأدوات المكتبية: توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة

قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، إن وزارة التموين تنظم دائما معرض اهلا مدارس، والذي يضم أكبر عدد من المنتجين والمستوردين، من أجل تقديم السلع للمواطنين بسعر بيع المصنع أو المستورد.

وأضاف “ صفا” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الوزارة تتحمل تكاليف المعرض، وتخفيض أسعار المنتجات، لتتناسب مع الظروف الحالية.

وشدد على أن نسبة التخفيضات تصل إلى 40 أو 50%، عن السعر بالخارج، مؤكدا على أن الشعبة تسعى إلى توفير المنتجات بأسعار أقل من الخارج.

ونوة بأن أسعار السلع أعلى من العام الماضي، نتيجة الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى 80% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.