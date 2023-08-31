كان مشغولا في الساحل.. شاهد| أول صورة لابنة أحمد سعد بعد إصابتها

نشر المنسق الإعلامي للفنانين هاني عزب، على صفحته الشخصية، أول صورة لابنة الفنان أحمد سعد التي تعاني من كسور خطيرة بجسمها.

وكانت والدتها علياء البسيوني قالت إن أحمد سعد لم يراعَ ظروف ابنته الصحية وطلقها.

وانتشر منشور طليقة أحمد سعد الذي قالت فيه: "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".

وأضافت: "وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي.. شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

يذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن منذ شهر تقريبا قدوم مولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم مريم، وهي ابنته من زوجته علياء البسيوني، بعدما أنجب منها ابنتهما الأولى عليا.