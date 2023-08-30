محاصيل مختلفة .. البحوث الزراعية بمشروع توشكى تزف بشرى

كشف الدكتور أشرف أبو العز، مدير محطة البحوث الزراعية فى توشكى، تفاصيل جديدة عن المشروع القومي الهام، مشيرا إلى أن منطقة توشكى من المناطق الواعدة الزراعية ومنتجاتها تنتج طبيعيا دون استخدام أى مبيدات أو ملوثات.

وتابع مدير محطة البحوث الزراعية فى توشكى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد إحياء المشروع القومي مرة أخرى بشكل أوسع وأهم ومساحات أكثر وتنوع فى المحاصيل، لافتا إلى أن هذا الأمر يحدث لأول مرة.



وأضاف الدكتور أشرف أبو العز، مدير محطة البحوث الزراعية فى توشكى، أن المنتجات الزراعية التى تنتج فى منطقة توشكى للمحاصيل الاستراتيجية الهامة تقام عليها مخطط لإنتاج المنتجات السنوية على المنتجات الزراعية كإنتاج السكر من المحاصيل السكرية والزيوت من المحاصيل الزيتية.



