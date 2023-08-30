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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير لـ الدولار بعد معلومة عن قرار مفاجئ من الفيدرالي الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت أقل من المتوقع في أغسطس، مما زاد من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وأدى تراجع البيانات هذا الأسبوع إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أنهى دورة تشديد السياسة النقدية وسيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام سلة من العملات في أحدث تعاملات بنسبة 0.36% إلى 103.16.

وستتم مراقبة تقرير الوظائف لشهر أغسطس هذا الجمعة عن كثب للحصول على مزيد من التأكيد على أن الضيق في سوق العمل ينحسر مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا.

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وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في “ForexLive” في تورنتو: “الدولار ينخفض على الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد فعل ما يكفي، أعتقد أن الوظائف غير الزراعية ستكون اللحظة الأخيرة ضع الشوكة فيها 'إذا كانت ناعمة”.

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